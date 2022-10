L'appuntamento con Viola come il mare si avvia verso il gran finale e nel corso dell'ultima puntata prevista il 4 novembre su Canale 5, Francesco Demir potrebbe spiazzare l'affascinante giornalista interpretata da Francesca Chillemi.

Tra i due c'è stato un timido avvicinamento nel corso di queste settimane, ma fino a questo momento l'amore non è riuscito a trionfare.

Viola si è avvicinata a Raniero, ma nel finale della prima stagione potrebbe rendersi conto che non è lui il vero uomo della sua vita e la persona con la quale intende intraprendere una relazione.

Trionfa l'amore tra Viola e Francesco nell'ultima puntata di Viola come il mare?

Nel dettaglio, la prima stagione di Viola come il mare chiuderà i battenti il prossimo venerdì 4 novembre con la messa in onda della sesta e ultima puntata in onda su Canale 5.

Un appuntamento attesissimo dai fan, che in queste settimane hanno seguito con grande interesse le vicende della giornalista Viola Vitale e dell'ispettore Francesco Demir, interpretato da Can Yaman.

I due non hanno fatto altro che stuzzicarsi per tutta la durata di questa prima stagione, al punto che in moltissimi hanno sperato nel trionfo dell'amore.

Fino a questo momento, però, Francesco e Viola hanno preferito perseguire due strade differenti, ma il finale della prima stagione potrebbe riservare grandi colpi di scena.

La giornalista Vitale in crisi con Raniero nelle puntate finali di Viola come il mare

Viola, infatti, ha scelto di portare avanti la sua frequentazione con Raniero, ma proprio nelle battute finali di questa prima serie comincerà a nutrire dei dubbi.

La giornalista si renderà conto che Raniero, forse, non è la persona giusta per lei e quando le proporrà di andare a convivere insieme, e quindi pensare anche di mettere su famiglia, avrà un vero momento di crisi.

Tale situazione, nel corso dell'ultima puntata di Viola come il mare in onda il 4 novembre in tv, potrebbe spingere la giornalista a fare un passo indietro nel suo rapporto con Raniero, per compierne uno in avanti verso Francesco.

Vitale si dichiara a Francesco nell'ultima puntata di Viola come il mare?

Non si esclude, infatti, che l'ultima puntata della fiction in onda su Canale 5 possa essere quella in cui si assisterà al trionfo dell'amore tra Viola e Francesco.

La giornalista potrebbe liberarsi delle sue paure e confessare apertamente all'ispettore interpretato da Can Yaman di essersi innamorata di lui.

Una dichiarazione d'amore che potrebbe essere ricambiata tranquillamente da Demir e dar vita così a questa storia d'amore che verrebbe poi raccontata nel corso della seconda stagione di Viola come il mare, già confermata su Canale 5.