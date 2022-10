Ida Platano sembra essere già tornata sui propri passi. A distanza di qualche giorno da quando ha detto che non vuole più fare coppia con Riccardo, la dama di Uomini & Donne ha avuto una reazione di forte gelosia nello scoprire che l'ex ha ripreso a frequentare Gloria. Anche se lei sta uscendo da tempo con Alessandro, Platano non accetta che Guarnieri possa rifarsi una vita e lo accusa di voler far soffrire le persone: questi alcuni dettagli emersi dalla registrazione del 24 ottobre.

Aggiornamenti sul cast Over di U&D

Poche ore fa si è conclusa una nuova puntata di U&D, la prima in programma per questa settimana.

Chi ha assistito alla registrazione del 24 ottobre, racconta che Ida ha fatto una scenata di gelosia a Riccardo quando ha saputo che nei giorni scorsi ha sentito e visto Gloria.

Prima di lasciare lo studio in lacrime, Platano ha accusato Guarnieri di voler far stare male le persone a cui ha voluto bene in passato, a partire da lei.

La reazione della dama è stata forte e istintiva e in tanti, a partire dai veterani Armando e Roberta, hanno detto che secondo loro è ancora innamorata dell'ex fidanzato e non riesce a vederlo vicino ad altre donne.

In tutto questo, Alessandro non ha detto niente e in molti gli hanno suggerito di aprire gli occhi perché la persona con la quale sta uscendo da tempo, non ha ancora dimenticato il suo storico amore.

Tira e molla a U&D

Prima che Ida lasciasse gli studi di U&D in preda alla rabbia e alle lacrime, tra lei e Riccardo c'è stata una discussione sempre sugli stessi argomenti: l'incompatibilità che li ha portati a lasciarsi e le ripicche che si stanno facendo da mesi a distanza.

A stupire il pubblico presente alla registrazione di oggi, 24 ottobre, è stata la notizia che Platano sta frequentando in modo affettuoso Alessandro, quindi non dovrebbe essere gelosa se l'ex Guarnieri fa altrettanto.

Un parere condiviso da molti membri del parterre del dating-show è che sia Ida che Riccardo non riescono ad andare veramente avanti e, non appena una dei due si avvicina a un'altra persona, scatta la gelosia.

Armando, Roberta e la stessa Gloria hanno invitato la dama e il cavaliere a riflettere sul fatto che il loro amore potrebbe non essere finito, quindi magari dovrebbero darsi quella seconda possibilità che da anni inseguono ma che non mettono mai in pratica.

Federico si riavvicina a Carola a U&D

Roberta non ha perso l'occasione per punzecchiare Alessandro (che non ha avuto reazioni nel vedere Ida in lacrime per Riccardo) e per dire pubblicamente che preferirebbe di gran lunga lei a Platano e che ora potrebbe anche "tornare alla carica".

Il napoletano si è preso del tempo per metabolizzare tutto quello che è successo in studio, ma non se l'è sentita di chiudere con la bresciana, perché prova un forte sentimento per lei nonostante tutto.

La dama del Trono Over, però, nella puntata odierna sembra aver confermato la sensazione che tutto il pubblico di U&D ha da anni: è ancora innamorata di Guarnieri e le frequentazioni che intraprende con altri cavalieri sono solo un "diversivo".

Tra le altre anticipazioni della registrazione del 24 ottobre, spicca quella sul riavvicinamento di Federico Nicotera ad una corteggiatrice con la quale ha discusso varie volte in esterna. Nel vedere Carola in difficoltà davanti alle telecamere, il tronista l'ha invitata a fare un ballo con l'intento di convincerla a non andarsene dal programma.

Anche Gemma è stata tra i protagonisti delle riprese di oggi con un secco rifiuto ad un signore che avrebbe voluto conoscerla: a causa di questo no, la torinese ha ricevuto le critiche di Gianni e Tina.