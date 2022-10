Cambia la giuria del serale di Amici 2022/2023. I primi retroscena sulla nuova edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che potrebbe esserci l'addio di ben due volti della passata edizione.

Uno di questi è Stefano De Martino, ex allievo della scuola Mediaset che, dopo l'esperienza da ballerino professionista è stato "assunto" come giudice del talent show Mediaset. Tuttavia, per il serale di questa ventiduesima edizione, potrebbe uscire di scena dal cast.

Retroscena Amici 2022/2023: Maria De Filippi torna in primavera con il serale

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 22 è confermato nella stagione primaverile di Canale 5. Tra marzo e aprile debutterà il serale di questa ventiduesima edizione che sta ottenendo un buon successo dal punto di vista auditel con le puntate della domenica pomeriggio.

Ancora una volta, quindi, Maria De Filippi dimostra di aver fatto centro nel cuore degli spettatori, riuscendo a mettere in piedi un cast di allievi che settimana dopo settimana sta conquistando il gradimento degli spettatori.

Intanto, però, ci sono già i primi retroscena sul serale di Amici 22: la giuria, ad esempio, potrebbe essere completamente rivoluzionata rispetto a quella vista nelle ultime due edizioni del talent show.

Stefano De Martino in bilico nella giuria di Amici 22

Il primo a parlare di Amici 2022/2023 è stato Stefano De martino: in una recente intervista il conduttore ha ammesso di non essere certo al 100% di poter proseguire il suo impegno nel cast del talent show di Maria De Filippi.

Il prossimo anno, infatti, Stefano De martino sarà particolarmente impegnato tra tv e teatro: su Rai 2 condurrà la seconda stagione di "Bar Stella" in seconda serata e poi debutterà al timone di un nuovo show destinato al prime time.

In più ha annunciato che, in primavera, sarà impegnato anche con un nuovo show teatrale che lo porterà in giro per l'Italia. Insomma una serie di impegni che potrebbero rendere impossibile la presenza di De Martino nella giuria di Amici 22.

Emanuele Filiberto dice no alla giuria di Amici 2022/2023

Posizione netta, invece, quella di Emanuele Filiberto, anche lui protagonista delle ultime due edizioni del talent show Mediaset.

Intervistato a Verissimo, Filiberto ha ammesso di essere alla ricerca di nuove esperienze lavorative e di conseguenza ha "detto no" all'impegno con il serale di Amici 22, aggiungendo che in questo momento è particolarmente impegnato anche con il suo ristorante in America.

L'unico che, fino a questo momento non si è ancora espresso è Stash: tornerà almeno lui in giuria oppure ci sarà una rivoluzione totale? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Coppie professori Amici 22: Lorella Cuccarini torna al fianco di Todaro?

Per quanto riguarda, invece, le coppie dei professori che formeranno le squadre di questa ventiduesima edizione, gli spettatori si augurano di ritrovare il duo composto da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, protagonisti indiscussi della passata edizione.

La new entry Emanuel Lo, invece, potrebbe far coppia con Arisa anche lei tornata a far parte del cast del talent show di Maria De Filippi dopo un anno di stop.

Rudy Zerbi, invece, potrebbe ritrovare la sua amatissima compagna di squadra Alessandra Celentano, tra le prof più temute dagli allievi del talent show di Canale 5.