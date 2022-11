La puntata di Amici che è stata registrata ieri, giovedì 24 novembre, ha proposto al pubblico una versione quasi inedita di Maria De Filippi che ha perso le staffe con gli allievi della scuola. Stando a quello che riportano le anticipazioni, l'undicesimo speciale del talent-show è stato incentrato sulla strigliata che la conduttrice e i professori hanno fatto ai ragazzi per le mancate pulizie in casetta. Chi era in studio, inoltre, racconta che la presentatrice non si era mai vista così arrabbiata, tant'è che ha avvisato gli allievi che sarà lei stessa a chiedere altre punizioni per chi collabora meno nelle faccende domestiche.

Aggiornamenti sullo speciale di Amici

Chi ha assistito alla registrazione dell'undicesima puntata di Amici, ha fatto sapere che quasi tutto il tempo a disposizione è stato dedicato all'ennesimo provvedimento disciplinare che la produzione ha preso nei confronti dei ragazzi della scuola.

Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato che riassumeva le pessime condizioni in cui si trova la casetta quotidianamente, il tutto a causa delle pulizie che non vengono fatte come si dovrebbe e soprattutto dall'intera classe.

Un'anticipazione che sta impazzando sul web, riguarda il grande nervosismo che la padrona di casa del talent ha manifestato per tutta la durata delle riprese.

"Era furiosa con tutti i ragazzi, così non si era mai vista", hanno raccontato le persone che il 24 novembre scorso erano tra il pubblico in studio.

Tensioni e sfide negli studi di Amici

Per molto tempo, dunque, Maria ha chiesto a cantanti e ballerini di fare i nomi di coloro che contribuiscono meno nelle faccende domestiche: visto che nessuno si è esposto né per auto denunciarsi né per mettere in difficoltà i veri responsabili, ad un certo punto è stata la stessa De Filippi a dividere i ragazzi in tre gruppi.

La presentatrice di Amici ha spiegato che ci sono tre tipi di alunni: quelli che puliscono per sé stessi e per gli altri, quelli che fanno il minimo indispensabile, e quelli che non alzano neppure un dito per aiutare.

Anche i professori hanno condannato l'atteggiamento superficiale degli alunni e, d'accordo con la produzione, hanno messo in atto un provvedimento disciplinare verso i "peggiori" della classe.

Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno fatto i nomi di tre talenti che per punizione sono finiti in sfida immediata: si tratta di NDG, Mattia Zenzola e Gianmarco Petrelli.

I verdetti sui talenti di Amici a rischio

A giudicare le sfide immediate, sono stati gli insegnanti di categoria: NDG, per esempio, si è confrontato con un cantante esterno e la maggioranza nella commissione si è espressa a suo favore. Il ragazzo, dunque, ha ripreso possesso della maglia da titolare e ha evitato l'eliminazione.

Mattia Zenzola, invece, ha ballato davanti ai professori e con due voti a favore si è aggiudicato la vittoria contro un'aspirante allieva. Todaro, deluso dal comportamento del talento del suo team, non ha votato e ha preferito astenersi, lasciando totale potere ai colleghi.

La sfida di Gianmarco, invece, non ha avuto un verdetto: quando la situazione era sull'1-1 (un docente ha votato per il titolare, l'altro per lo sfidante), Alessandra Celentano non ha voluto dire la sua preferenza e si è presa del tempo per pensarci su. Il futuro del danzatore hip-hop, dunque, al momento è tutto nelle mani della sua prof di riferimento, che in settimana dovrà scegliere se riconfermarlo oppure se mandarlo a casa anche per punizione.

Nonostante si siano classificati ai primi posti nella gara cover giudicata da Cristiano Malgioglio, Federica Camba e Irama, anche Aaron e Tommy Dali sono a rischio sempre per le mancate pulizie in casetta.