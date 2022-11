Roberta Di Padua non ha gradito una storia Instagram di Alessandro Vicinanza. Dopo la scelta a Uomini e donne, l'ex cavaliere salernitano ha pubblicato alcune immagini e video, condividendo gli scatti e i filmati dei fan. Una di queste fotografie, però, non era passata inosservata, perché era una presa in giro nei confronti della dama di Cassino. Nella mattinata di venerdì 25 novembre, Roberta ha sbottato sui social, chiedendo ai suoi follower di non inoltrarle più lo scatto e ha preferito non commentare l'accaduto.

Uomini e Donne, Alessandro condivide una foto in cui viene presa in giro Roberta

Dopo la scelta trasmessa nella puntata di Uomini e Donne di mercoledì 23 novembre, Ida e Alessandro hanno condiviso molte storie sui loro profili Instagram, pubblicando immagini, commenti e filmati dei loro follower. Uno scatto inserito da Vicinanza sui social, però, ha destato attenzione e non è stato gradito, perché era una presa in giro nei confronti di Roberta Di Padua. In particolar modo, nell'immagine condivisa dall'imprenditore salernitano c'erano da una parte Platano e Vicinanza, mentre si scambiavano un bacio e dall'altra la dama di Cassino. La didascalia per l'immagine, usata da un fan della coppia è stata: ''Io che sono felice per loro li adoro da morire" e, invece, di fianco: "Sempre io che oggi ho incontrato Alessandro a via Carmine e ora incontrerò anche Ida".

Uomini e Donne: Roberta Di Padua sbotta sui social dopo la storia IG di Alessandro

Nella mattinata di venerdì 25 novembre, Roberta Di Padua ha voluto spendere due parole sulla vicenda che l'ha vista protagonista. Nel dettaglio, la dama di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Ho visto questa foto che mi state girando in tantissimi, vi prego, non me la girate più, perché non me ne frega assolutamente nulla''.

Inoltre, la single del parterre over del dating show ha aggiunto: ''Non me ne frega assolutamente nulla, non ho intenzione di rispondere a determinate persone e stanno bene dove stanno''.

Uomini e Donne: la scelta di Alessandro è Ida, Roberta viene lasciata

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, Roberta Di Padua era rimasta affascinata da Alessandro e i due protagonisti della trasmissione avevano iniziato una frequentazione.

Purtroppo, però, le cose non erano andate bene, perché l'imprenditore campano aveva rivelato di volere ricominciare a uscire con Ida, perché provava un sentimento per lei. A quel punto, Vicinanza aveva chiuso con Roberta, tentando di riconquistare Platano. Nella puntata andata in onda il 23 novembre, Ida e Alessandro hanno lasciato lo studio insieme e hanno preferito vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. In quell'occasione, Di Padua aveva detto di avere dubbi sui sentimenti della parrucchiera, perché la vedeva troppo diversa da come era, in precedenza, con Riccardo Guarnieri. Al momento, Alessandro non ha ancora replicato alle storie Instagram di Roberta e non ha chiesto scusa per avere condiviso una foto, che era una presa in giro nei suoi confronti.