Giovedì 3 novembre è stata registrata l'ottava puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 6 novembre.

Le anticipazioni che stanno circolando da qualche ora, fanno sapere che non ci sono state eliminazioni ma molti allievi sono entrati in crisi a causa di critiche o voti bassi ottenuti durante le gare. Maria De Filippi ha riproposto il gioco dei palloncini, e Megan ne ha approfittato per dire a Gianmarco che dovrebbe vivere il loro amore più liberamente. Strigliata anche da parte della maestra Celentano a Ramon e di Rudy Zerbi agli alunni che non hanno avuto il coraggio di dire in faccia a NDG che lo trovano pesante.

Aggiornamenti dalla registrazione di Amici

L'ottava puntata di Amici 22 sarà trasmessa in tv domenica 6 novembre, ma è già stata registrata e in rete sono disponibili tutte le anticipazioni. I ragazzi della scuola sono riusciti nella difficile impresa di riconfermarsi tutti, quindi non ci sono state eliminazioni.

Soltanto Piccolo G ha dovuto affrontare una sfida voluta da Arisa durante la settimana: il maestro Beppe Vessicchio ha preferito il titolare e gli ha restituito la maglia.

Per quanto riguarda le gare, quella di canto è stata giudicata da Cristiano Malgioglio, che ha dato i voti più alti a Federica e Tommy Dali (10 tondo per loro), mentre ha apprezzato meno le esibizioni di Ascanio e Niveo.

L'eccentrico cantautore si è reso protagonista anche di un momento divertente quando ha ballato a centro studio con la prof Alessandra Celentano.

Tensioni tra i docenti di Amici

A proposito della maestra di danza classica, nel corso della registrazione del 3 novembre ne ha avute per tutti.

Dopo che Ramon ha eseguito il compito di hip-hop assegnatogli da Emanuel Lo, la professoressa Celentano l'ha criticato dicendogli che è in una scuola e non al Grande Fratello Vip; la docente non ha apprezzato la richiesta del giovane di avere al centro del palco il nuovo insegnante di ballo, e l'ha spronato a pensare più allo studio che alle dinamiche televisive.

Alessandra ha giudicato negativamente anche le performance di Ludovica (considerandola vestita in modo inadatto per una coreografia sui tacchi) e Megan (la più scarsa tecnicamente secondo la maestra).

Il gioco dei palloncini torna ad Amici

Durante le riprese della puntata di Amici andata in onda il 6 novembre, c'è stato spazio anche per momenti più leggeri e di confessione.

Maria De Filippi, infatti, ha letto alcune riflessioni che gli allievi hanno scritto su dei bigliettini contenuti in dei palloncini colorati. Samu ha ammesso di essersi preso una bella cotta per Elena D'Amario, mentre Piccolo G ha detto di essersi ricreduto su Samuel e di apprezzare molto la sua storia passata.

A spiazzare il pubblico presente in studio, però, sono stati altri pareri espressi dai ragazzi della classe in forma anonima (solo chi voleva si poteva svelare come autore di una critica o di una confidenza).

NDG è stato definito da un compagno pesante e troppo concentrato sull'apparenza: il cantante c'è rimasto male per questa frecciatina, soprattutto perché chi l'ha scritta non ha avuto il coraggio di palesarsi.

Rudy Zerbi ha criticato gli alunni più "codardi" dicendo che tutti dovrebbero prendersi la responsabilità delle proprie azioni.

Anche Megan ha stupito i fan rivolgendo a Gianmarco un consiglio sulla loro relazione: la ballerina vorrebbe che il fidanzato si comportasse con lei come fa con tutti gli altri quando è in gruppo, quindi che fosse più libero di starle accanto anche se vicino a loro ci sono altre persone. Il giovane, comunque, aveva la testa altrove perché pensava al voto basso che ha ottenuto nella gara giudicata da Froz, dove si è classificato ultimo.