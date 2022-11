Prosegue l'appuntamento con Mina Settembre, la fiction con protagonista Serena Rossi. Dopo sei prime serate, domenica 6 novembre andrà in onda il finale di stagione. Stando alle anticipazioni trapelate non mancheranno di certo i colpi di scena. Olga farà ritorno a casa, tuttavia per Mina qualcosa non torna. La giovane è convinta che la madre le stia nascondendo qualcosa, e non si sbaglia. Al contempo anche Domenico dovrà affrontare una situazione difficile in famiglia.

Mina Settembre, finale di stagione: la madre della protagonista rientra a casa

Dunque domenica 6 novembre andrà in onda l'ultima puntata della fiction Mina Settembre. Oltre alla complicata vita sentimentale di Mina ed alle sue vicende sul lavoro, il filo rosso di questa seconda stagione sembra essere stata la misteriosa sparizione di Olga. Difatti quest'ultima nel corso della prima puntata è uscita di scena, asserendo di voler partire per una crociera in giro per il mondo. Tuttavia c'è qualcosa di strano sotto, che non è stato ancora svelato. La donna, infatti, non è mai partita, anzi è rimasta a Napoli, mentendo alla figlia. Ma per quale motivo ha detto di essere in giro per il mondo, quando invece sta in un appartamento di Napoli?

Stando alle anticipazioni del finale di stagione, Olga sarà pronta a far ritorno nella sua casa. Una volta rientrata continuerà a sostenere di essere stata in crociera, raccontando tutti i dettagli del viaggio. Tuttavia Mina sarà assalita dai dubbi ed inizierà a pensare che sua madre le stia nascondendo qualcosa. Pertanto sarà determinata a scoprire le motivazioni che hanno spinto la donna a raccontare una storia non vera.

In tutto ciò capirà che anche zia Rosa ed il generale le hanno nascosto la verità.

Mina Settembre, ultima puntata: Domenico preoccupato per sua sorella

Nel corso dell'ultima puntata di Mina Settembre sarà dato spazio anche ad altre vicende. Farà ritorno a Napoli, Anna, la sorella di Domenico. La ragazza confiderà al fratello che sta uscendo con una persona.

Tutto potrebbe sembrare normale, ma anche questa volta sembra esserci qualcosa sotto. Di cosa si tratta? Domenico non vedrà di buon occhio la persona con cui sua sorella si sta frequentando. Il ginecologo, infatti, è convinto che si tratti di un tipo losco che potrebbe procurare non pochi problemi alla sorella. Pertanto deciderà di intromettersi, per cercare di far ragionare Anna. Tale intromissione, seppur a fin di bene, inclinerà non poco il rapporto fra fratelli. Tuttavia Domenico è convinto che i suoi sospetti siano fondati, ed è disposto a tutto pur di proteggere sua sorella.