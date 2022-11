Oggi, giovedì 3 novembre, Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata di Amici. Lo speciale che sarà trasmesso in tv domenica 6 novembre, infatti, è stato registrato nelle scorse ore, e in rete stanno cominciando a circolare le prime anticipazioni di quello che è successo tra i protagonisti del cast. Visto che il daytime non è andato in onda né lunedì né martedì scorso, sono poche le informazioni che i fan hanno sull'ottavo appuntamento con il talent-show, il primo al quale non ha partecipato la ballerina Asia.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il meccanismo della puntata numero otto di Amici, è lo stesso di sempre: i cantanti e i ballerini della scuola hanno preso parte ad alcune gare per capire chi di loro avrebbe rischiato l'eliminazione.

I talenti che si classificano ultimi in base ai voti assegnati dai giudici esterni, hanno la maglia sospesa fino a quando il proprio docente di riferimento non emette un verdetto in merito. Se il professore in questione è contento del rendimento del proprio allievo gli riconferma la felpa, in caso contrario si aprono varie possibilità: la sfida (immediata oppure da preparare per la puntata successiva), la sospensione per riflettere sul da darsi oppure l'esclusione definitiva dalla classe.

Chi viene mandato via dal proprio insegnante, però, ha un'ultima possibilità: il "banco del pubblico" può salvare un alunno da eliminazione certa, ma soltanto se i telespettatori acconsentono attraverso un televoto dalla durata di un paio di giorni.

I faccia a faccia tra i titolari di Amici

Durante la settimana appena trascorsa, però, sono accadute tante cose all'interno della scuola di Amici: le puntate pomeridiane che sono andate in onda dopo lo speciale di domenica 30 ottobre, sono state soltanto due a causa del ponte di Ognissanti.

La produzione, dunque, non ha regalato molti spunti di discussione nei pochi daytime che sono stati trasmessi su Canale 5 in questi giorni: prima che iniziasse la registrazione del 3 novembre, non si sapeva praticamente nulla su eventuali sfide proposte dagli insegnanti o sui compiti assegnati ai ragazzi delle categorie di canto e ballo.

Gli spoiler che stanno trapelando dagli studi Elios in questi minuti, dunque, sono attesissimi dai fan che da una settimana circa sono in ansia per il futuro dei loro beniamini nella scuola, soprattutto dopo la doppia eliminazione della puntata precedente (Asia è stata mandata via dai telespettatori con un televoto, Andre ha perso la sfida immediata con Ascanio).

Gli ospiti del nuovo appuntamento con Amici

Oltre alle consuete gare interne per la riconferma della maglia, ogni settimana gli allievi di Amici 22 affrontano anche altre prove decisive per il loro percorso all'interno della scuola.

I ballerini, ad esempio, partecipano tre alla volta a gare d'improvvisazione che hanno l'obiettivo di mettere in risalto le loro qualità: fino ad oggi sono state fatte competizioni basate sulla capacità di trasmettere emozioni, sulla sensualità e sulla versatilità.

Quest'ultima caratteristica sta particolarmente a cuore alla maestra Celentano, che proprio in questi giorni ha chiesto agli alunni di esprimersi su quanto sarebbero in grado di eseguire diversi stili di danza come il latinoamericano, l'hip-hop, il moderno contaminato e il neoclassico.

La prof Alessandra si è detta soddisfatta della consapevolezza di alcuni (come Rita, Ramon e Ludovica), mentre ha discusso un po' con chi ha contestato le sue opinioni: Mattia Zenzola e Megan Ria, ad esempio, hanno provato a contraddire l'insegnante ma alla fine è stata lei a spuntarla.