Domenica 13 novembre su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Dalle anticipazioni si viene a sapere che Aaron riceverà una sorpresa da Irama. Per il cantante di Rudy Zerbi sarà una giornata difficile da dimenticare, visto che vincerà l'opportunità di esibirsi in prima serata durante la finale di tu Si Que Vales. Giornata storta per Niveo: non solo sarà ultimo nella classifica stilata dai giudici, ma riceverà parecchie critiche, che lo porteranno a scoppiare in lacrime.

Amici, anticipazioni: sarà Aaron a cantare alla finale di Tu Si Que Vales

Manca poco alla messa in onda del nuovo appuntamento domenicale di Amici. La registrazione è già avvenuta e sono trapelate in rete alcun anticipazioni. In primis a giudicare la gara dei cantanti saranno Beppe Vessicchio, Stash e Michele Bravi. Il vincitore, come già annunciato in uno dei daytime, avrà la possibilità di cantare il proprio inedito sul palco della finale di Tu Si Que Vales. Ad aggiudicarsi la vittoria sarà Aaron, il cantante della scuderia di Rudy Zerbi che riceverà un bel nove. A chiudere la classifica Niveo.

Sorpresa per Aaron: arriva un video messaggio del suo idolo Irama

Per Aaron la giornata sarà più che positiva: i giudici gli faranno un sacco di complimenti, in particolare Stash si dirà "innamorato" di lui.

Anche la maestra Celentano mostrerà il suo apprezzamento, tanto da canticchiare il suo inedito Universale. Per Aaron arriverà una sorpresa del tutto inaspettata: un videomessaggio di Irama, di cui il giovane talento di Rudy è un fan. Irama attualmente si trova a Miami, ma ha voluto mandare un saluto ad Aaron.

Amici, del 13 novembre: Niveo in lacrime, giornataccia per lui

Se per Aaron la puntata del 13 novembre sarà indimenticabile, non sarà la stessa cosa per Niveo. Il giovane cantante di Lorella Cuccarini arriverà ultimo nella gara degli inediti. Vessicchio gli dirà di non aver apprezzato particolarmente il brano, ma non solo: pare che Niveo apotrebbe avere anche qualche problema di intonazione.

Il giovane avrà anche una crisi di pianto, soprattutto perché supererà il compito datogli in settimana da Rudy Zerbi. Insomma, per lui sarà proprio una giornataccia. La sua coach Lorella Cuccarini lo inviterà a riprendersi e dovrà però farlo in fretta, altrimenti gli sospenderà la maglia. Insomma, Niveo sarà decisamente in crisi. Riuscirà a risollevarsi? Per scoprirlo occorrerà attendere i prossimi appuntamenti. Si ricorda che oltre all'appuntamento domenicale in onda alle 14, dal lunedì al venerdì è possibile seguire la striscia quotidiana di Amici a partire dalle 16:10 circa.