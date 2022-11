Ci sarà un ulteriore cambio programmazione sulle reti Rai a partire da domenica 27 novembre 2022. Il palinsesto della rete ammiraglia, ad esempio, subirà degli stravolgimenti che saranno legati ancora una volta alla messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio 2022, le quali occuperanno in primis la fascia del pomeriggio.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione de Il Paradiso delle signore 7, la soap opera del primo pomeriggio con Vanessa Gravina, la quale verrà sospesa per due settimane.

Domenica In sospesa: cambio programmazione Rai dal 27 novembre

Nel dettaglio, il cambio di programmazione di Rai 1 in vigore dal 27 novembre vedrà coinvolta Mara Venier, storica padrona di casa di Domenica In.

L'appuntamento di questa settimana con il talk show del pomeriggio festivo di Rai 1 risulta sospeso dalla programmazione per lasciare spazio alle partite di calcio dei Mondiali.

Alle ore 14 si partirà con Belgio-Marocco e poi a seguire alle 17 sarà la volta di Croazia-Canada: due incontri che monopolizzeranno la fascia del daytime pomeridiano e porteranno così a una significativa variazione di palinsesto.

Domenica In risulta cancellata dalla programmazione del 27 novembre, così come non ci sarà spazio neppure per Da Noi a ruota libera, l'altro talk show del pomeriggio festivo condotto da Francesca Fialdini.

Il Paradiso delle signore è sospeso due settimane: cambio programmazione Rai

Questo cambio programmazione Rai dettato dai Mondiali, riguarderà poi anche l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7. La soap del pomeriggio, con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, andrà in pausa a partire da lunedì 28 novembre 2022.

La messa in onda della soap sarà sospesa dalla programmazione per due settimane: i nuovi episodi verranno stoppati per far sì che la rete ammiraglia possa trasmettere interamente le fasi conclusive dei Mondiali di calcio e, diverse partite, troveranno spazio anche nella fascia oraria che va dalle 16 alle 18.

Di conseguenza, Il Paradiso delle signore 7 si fermerà fino al prossimo 9 dicembre compreso e poi riprenderà la consueta programmazione su Rai 1 a partire da lunedì 12 dicembre, nella solita fascia oraria pomeridiana.

Stop per La Vita in diretta: nuovo cambio programmazione Rai

Nel pomeriggio sarà sospeso anche l'appuntamento con La Vita in diretta che, nel corso dell'ultima settimana è stato trasmesso in versione "short".

L'Eredità, invece, proseguirà la propria messa in onda nella fascia del pomeriggio ma continuerà ad essere trasmessa alle 18:10 circa e non nella tradizionale fascia oraria preserale delle 18:45. Il Tg1 della sera, invece, continuerà ad essere trasmesso in via del tutto eccezionale nello slot che va dalle 19:15 alle 19:45 circa e non nella tradizionale fascia oraria delle 20.

Una variazione di programmazione che terminerà nel momento in cui calerà il sipario su questa edizione dei Mondiali di calcio che si stanno svolgendo in Qatar, la cui finale è in programma per domenica 18 dicembre.

Bene gli ascolti delle reti Rai con i Mondiali di calcio 2022

Intanto, dal punto di vista Auditel, la Rai può ritenersi soddisfatta di aver acquistato i diritti per la messa in onda delle partite della competizione iridata di calcio.

La media degli incontri trasmessi in prime time su Rai 1 finora risulta essere superiore alla soglia dei cinque milioni di spettatori e i Mondiali stanno facendo bene anche ai dati auditel del daytime di Rai 2, che sta trasmettendo le partite del mattino e quelle della fascia pomeridiana. La media di ascolti degli incontri risulta essere superiore al 20% di share, con picchi che hanno raggiunto anche il 25%.