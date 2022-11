Domani, domenica 13 novembre, andrà in onda la nona puntata di Amici 22. Visto che lo speciale in questione è stato registrato giovedì scorso, in rete sono già disponibili tutte le anticipazioni, a partire dai nomi degli allievi che sono visti a rischio eliminazione. Anche se non ci sono state esclusioni dirette, Niveo e Ramon sono stati "sospesi" dal cast per essersi classificati ultimi nelle gare del giorno. Sugli scudi, invece, Aaron per il canto e Gianmarco per il ballo, che sabato prossimo si esibiranno alla finale di Tu sì que vales.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda di una nuova puntata di Amici 22, la nona di questa edizione.

Giovedì 10 novembre c'è stata la registrazione di questo speciale, determinante per il percorso di molti ragazzi della classe.

Sia i cantanti che i ballerini hanno concorso per un premio prestigioso: un'esibizione durante la finalissima di Tu sì que vales, in programma sabato prossimo.

A giudicare gli inediti degli allievi, sono state due commissioni miste: i rappresentanti di alcune radio in collegamento e il "trio" Vessicchio-Stash-Michele Bravi in studio.

Il voto più alto l'ha ottenuto Aaron, che con "Universale" ha convinto tutti i giurati e si è aggiudicato la possibilità di cantare all'ultima puntata della trasmissione leader d'ascolti di Canale 5.

Crisi e lacrime negli studi di Amici

A giudicare i ballerini, invece, è stata Irma De Paola. La coreografa ha apprezzato moltissimo Gianmarco, che si è classificato primo e sabato prossimo danzerà sul palco di Tu sì que vales, in diretta su Canale 5.

Ultimo nella gara della nona puntata, è stato Ramon. Il titolare del team Celentano ha strappato una sufficienza e durante la settimana dovrà sostenere un esame per riprendersi la maglia, attualmente sospesa visto il risultato negativo della sua ultima performance.

Sul fronte cantanti, il voto più basso l'ha ottenuto Niveo, che quindi è finito un'altra volta a rischio eliminazione.

Il ragazzo non ha trattenuto le lacrime quando ha scoperto l'esito della gara inediti, ma le anticipazioni rivelano che per lui quella di giovedì scorso è stata una registrazione difficile sotto diversi punti di vista.

Il giovane ha affrontato un compito richiesto da Rudy Zerbi e non l'ha superato, poi ha sbagliato l'attacco della canzone nella gara, ha ricevuto qualche piccola critica dal maestro Vessicchio e la sua professoressa, Lorella Cuccarini, gli ha suggerito si darsi una svegliata perché altrimenti gli sospenderà la felpa da titolare.

Tanti ospiti alla nona di Amici

Durante la gara d'improvvisazione alla quale hanno partecipato tre ballerine della scuola, inoltre, c'è stato un momento di tenerezza. Samuele Barbetta (ex allievo e ospite per dimostrare come si improvvisa in scena avendo a disposizione degli oggetti) ha fatto un ballo con l'ex fidanzata Claudia: i due hanno accettato di danzare insieme per aiutare la ragazza a riprendersi dalle critiche della giurata Giulia Pauselli.

Per quanto riguarda gli ospiti del nono speciale di Amici 22, ci sono stati: Stash, Beppe Vessicchio e Michele Bravi che hanno giudicato la gara inediti, Irma De Paola quella di ballo, Irama ha inviato un video messaggio per Aaron, Belen Rodriguez è entrata in studio per fare una sorpresa a Wax, Alessandra Amoroso e Giorgia hanno fatto promozione ai loro nuovi inediti.

C'è stato anche un siparietto divertente tra Zerbi e Celentano sull'intervista che quest'ultima ha rilasciato a "Belve": l'insegnante di canto ha scherzato sulla lunga castità della collega e su come potrebbe interromperla.