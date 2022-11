Cosa succede tra Ida e Alessandro dopo la scelta avvenuta a U&D? La dama siciliana ha deciso di chiudere la sua avventura nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e lo ha fatto congedandosi assieme al cavaliere napoletano che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Le reazioni dei vari protagonisti della trasmissione non sono mancate, come quella di Riccardo Guarnieri che ha recentemente rilasciato una lunga intervista, in cui non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della sua ex fidanzata.

Ida sceglie Alessandro, Riccardo deluso: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, durante le ultime registrazioni di Uomini e donne c'è stata la fatidica scelta finale di Ida Platano. La dama siciliana, dopo anni di permanenza in trasmissione, ha deciso di chiudere la sua esperienza e lo ha fatto uscendo dalla trasmissione assieme ad Alessandro.

I due si sono detti pronti a viversi questa storia d'amore lontani dai riflettori e, stando a quanto riportato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sui social, a distanza di una settimana dalla fatidica registrazione, tutto proseguirebbe nel migliore dei modi tra Ida e Alessandro.

Tuttavia, le reazioni dopo questa scelta non sono mancate e tra queste c'è stata quella di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere, ex fidanzato di Ida, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della sua ex.

Riccardo Guarnieri sbotta dopo la scelta di Ida a U&D

Sì, perché alla luce dell'addio di Ida al programma con Alessandro, Riccardo ha ammesso che fino a qualche tempo fa aveva ancora creduto in un ritorno di fiamma con la sua ex.

Tra i due, durante la scorsa primavera, c'era stato un riavvicinamento e questo aveva riacceso la speranza di Riccardo, che a quanto pare sperava di poter riconquistare di nuovo la dama siciliana.

Il cavaliere tarantino non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo verso Ida, arrivando a dire che evidentemente quell'amore che lei ha sempre professato di provare nei suoi confronti, poi non era così "immenso" come voleva far credere al pubblico.

Tina dubbiosa su Ida e Alessandro dopo la scelta a U&D

Insomma, Riccardo non ha evitato di attaccare la sua ex dopo la scelta a Uomini e donne e, intanto, anche un altro volto del programma Mediaset sembra avere dei seri dubbi sulla riuscita di questa coppia.

Trattasi di Tina Cipollari che, durante la registrazione della scelta, ha subito esposto i suoi dubbi in merito a questa nuova storia d'amore.

Secondo l'opinionista di U&D, Ida e Alessandro non avranno lunga vita fuori dallo studio televisivo di Canale 5 e ben presto potrebbero tornare in trasmissione per raccontare la fine della loro storia.