Oggi, mercoledì 12 ottobre, è stata registrata la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda questa domenica, 16 ottobre su Canale 5 a partire dalle 14:00. Durante il prossimo appuntamento, gli allievi dovranno affrontare diverse difficoltà. In particolare, Asia, la quale è stata messa a dura prova dal suo insegnante Raimondo Todaro. Quest'ultimo, dovrà dichiarare ufficialmente la sua decisione in merito all'allieva.

La decisione di Raimondo ad Amici 22

Nel corso della prossima puntata di Amici, l'insegnante di latino, Raimondo, dovrà fare la sua scelta: o Claudia o Asia.

Ultimamente il professore ha avuto seri dubbi nei confronti della sua allieva, pertanto ha deciso di metterla a confronto con un'altra ballerina vista durante i casting. Dopo varie riflessioni, Todaro deciderà di tenere la nuova arrivata. In seguito a questa scelta, Emmanuel Lo e Alessandra Celentano saranno profondamente in disaccordo. Sin da subito, infatti, la maestra di danza classica ha criticato il collega per aver illuso la giovane ballerina.

Nel corso della puntata di domenica, infatti, i tre insegnanti di ballo discuteranno ampiamente sulla questione. Tuttavia, Asia potrà ancora studiare all'interno della scuola di Amici grazie al televoto del pubblico. La giovane ballerina non sarà più allieva di Raimondo, bensì dei professionisti.

Ciononostante, qualora arrivassero degli sfidanti, potrebbe comunque perdere il suo banco.

Altre anticipazioni sulla quinta puntata di Amici

Nel corso della quinta puntata di Amici, arriverà Loredana Bertè a giudicare la gara cover. Al primo posto ci sarà Aaron, seguito da Ndg e Federica. Quarto Cricca. Mentre ultimi saranno Wax e Piccolo G.

Quest'ultimo, inoltre, verrà sgridato dal suo insegnante Rudy Zerbi a causa del suo atteggiamento. Il giovane cantante sceglie sempre lui le assegnazioni e se non cambierà comportamento, il suo professore potrà decidere di sospenderlo o, addirittura, sostituirlo.

Per quanto riguarda la gara di ballo, entrerà in studio Jacopo Tussi come giudice.

Al primo posto si posizionerà Ramon, seguito da Samu, Mattia, Rita, Megan e Ludovica. Invece, per la prima volta, Gianmarco risulterà essere ultimo con un 7-.

Gare e sfide di Amici 22

Inoltre, Carlo Di Francesco giudicherà la sfida di Niveo e Tommi Dali. Entrambi vinceranno e potranno continuare il loro percorso all'interno della scuola. Per quanto riguarda la gara di improvvisazione dei ballerini di Amici, sarà Elena D'Amario il giudice. Tra Maddalena, Ludovica e Samu, vincerà quest'ultimo.

La maestra Celentano, nel corso della settimana, ha assegnato un compito per Maddalena e uno per Samuel. Per quanto riguarda la ballerina di Emmanuel Lo, l'insegnante di danza classica si riterrà pienamente soddisfatta e le farà numerosi complimenti.

Infine, la maestra Celentano avrà da ridire sulla sua allieva: Rita. Quest'ultima è stata spesso criticata per la mancanza di espressività. A tal proposito, per spronarla, la maestra le farà una ramanzina pubblica. Qualora non vedesse dei miglioramenti in lei, deciderà di sospenderla e di prendere un serio provvedimento.