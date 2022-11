Perché Biagio Di Maro non è più in studio a Uomini e donne over? Sono passati ormai un po' di mesi dall'inizio di questa edizione del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi e i fan hanno avuto modo di notare l'assenza in studio del cavaliere napoletano.

Nel corso delle varie registrazioni effettuate, Biagio non è mai apparso in studio, ma durante la puntata trasmessa nel pomeriggio del 3 novembre su Canale 5, è stato fatto il suo nome.

Tina ha avanzato dei sospetti sul conto del cavaliere napoletano e a colpire i fan è stata la reazione di Maria De Filippi, che non è passata inosservata.

L'assenza di Biagio Di Maro a Uomini e donne insospettisce i fan

Biagio Di Maro è stato uno dei protagonisti indiscussi delle passate edizioni di Uomini e donne, costantemente al centro delle dinamiche per le sue tormentate storie d'amore.

Il cavaliere, in diverse occasioni, si è reso protagonista anche di accesi confronti con la padrona di casa del talk show, che non si è mai fatta problemi a bacchettare Biagio per alcuni suoi atteggiamenti ritenuti poco eleganti nei confronti di una donna.

Sta di fatto che da settembre Biagio non è più presente nel parterre dei cavalieri del trono over e in tanti si chiedono il perché.

Tina avanza sospetti sull'assenza di Biagio a Uomini e donne

Il colpo di scena è arrivato nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa nel pomeriggio del 3 novembre su Canale 5, dove per la prima volta è stato fatto il nome di Biagio dopo svariato tempo.

In studio è arrivato un nuovo cavaliere, Alessandro G, il quale ha raccontato di aver ricevuto una cocente delusione sentimentale.

La sua ormai ex fidanzata lo ha lasciato per mettersi con un ex cavaliere del programma, che attualmente non è più presente nel parterre del trono over.

"No, non è presente qui oggi" ha rivelato Alessandro in studio, suscitando però la curiosità di Tina Cipollari che ha subito avanzato delle ipotesi.

Maria De Filippi tace sull'assenza di Biagio a Uomini e donne

"Forse è Biagio! Ecco perché non viene più", ha esclamato convinta Tina, che non ha nascosto i suoi sospetti sul conto del cavaliere napoletano, ormai fuori dal cast di Uomini e donne.

A colpire particolarmente, però, è stata la reazione di Maria De Filippi, che nel momento in cui Tina ha fatto il nome di Biagio è rimasta in silenzio.

Tutti si aspettavano che la conduttrice cogliesse la palla al balzo per far chiarezza sull'assenza di Biagio in studio, ma alla fine così non è stato ed ha preferito non parlarne, alimentando ancora di più i dubbi e i sospetti.

Possibile che la redazione conosca tutta la verità su Biagio e preferisca, per ora, tacere?