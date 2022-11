L'inizio del daytime di Amici del 18 novembre è stato dedicato a una doppia notizia che ha gettato nello sconforto molti allievi. Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha informato i ragazzi che gli ultimi classificati nelle gare di ballo e canto della decima puntata andranno in sfida immediata, su proposta di Zerbi e Celentano. Ad Aaron che ha scherzato sulla volontà della produzione di rivoluzionare la classe, la presentatrice ha risposto che se ci sono talenti migliori è giusto che i titolari vengano sostituiti.

Aggiornamenti sullo speciale di Amici

L'ultima puntata settimanale di Amici, quella di venerdì 18 novembre, è cominciata con un importante aggiornamento.

Maria De Filippi ha convocato i ballerini della classe e ha letto loro la proposta che la maestra Celentano ha avanzato alla produzione: l'allievo (o gli allievi, un massimo di tre) che si classificherà all'ultimo posto nella gara del decimo speciale, andrà in sfida immediata.

I titolari della scuola hanno anche visto i provini dei danzatori candidati a un banco, quelli che hanno convinto maggiormente sia i professori che gli addetti ai lavori.

Questa notizia ha spiazzato i ragazzi, in particolare Ludovica non ha trattenuto le lacrime quando ha scoperto che per la prossima puntata dovrà preparare anche un compito della prof Alessandra, oltre che ripassare tutte le sue coreografie.

I cantanti di Amici 'zittiti' dalla presentatrice

Poco dopo Maria si è collegata nuovamente con la casetta di Amici e ha informato i cantanti della scuola che anche Rudy Zerbi ha chiesto che l'ultimo classificato nella gara di domenica finisca in sfida immediata.

I fanalini di coda di entrambe le categorie nella puntata del 20 novembre prossimo, rischieranno il posto in modo diverso rispetto al solito: se generalmente chi prende il voto più basso deve sostenere un esame davanti ai prof per riprendersi la maglia, questa volta dovrà confrontarsi con un talento esterno che potrebbe portargli via il banco.

I titolari hanno visto i casting di alcuni possibili sfidanti e Aaron ha scherzato con la conduttrice dicendole: "Volete cambiare la classe?".

La risposta di De Filippi è stata immediata e ha raggelato gli allievi: "Se ci sono elementi migliori, è giusto che entrino".

Parole decise quelle che ha usato la padrona di casa per avvisare sia i cantanti che i ballerini che nessuno è al sicuro e che in qualsiasi momento potrebbe arrivare un talento più preparato a portargli via il posto nel cast.

Le anticipazioni di Amici del 20 novembre

Dopo la risposta di Maria, sia Federica che Tommy Dali hanno avuto un momento di sconforto: entrambi i titolari hanno ammesso di avere paura degli sfidanti coi quali potrebbero confrontarsi in studio qualora si classificassero all'ultimo posto nella gara.

In realt, lo speciale in questione è stato registrato giovedì 17 novembre e già si conoscono i nomi dei due talenti che sono andati in sfida immediata, come conseguenza della proposta che Zerbi e Celentano hanno avanzato alla produzione. Nella decima registrazione hanno detto addio alla scuola Ascanio e Claudia.

Ascanio ha ricevuto il voto più basso dal giudice Dardust e ha avuto un faccia a faccia con Angelina Mango (figlia del cantautore scomparso qualche anno fa): Carlo Di Francesco ha assegnato la vittoria alla ragazza e il rapper è stato eliminato.

Per quanto riguarda la categoria danza, il fanalino di coda della gara è stata Claudia che, su suggerimento della maestra Celentano e di Emanuel Lo, ha fatto una sfida con Isobel. Anche in questo caso a vincere è stata l'aspirante alunna e la titolare ha lasciato il banco e la scuola.

Ci sarà una doppia eliminazione nella puntata di Amici che andrà in onda domenica 20 novembre.