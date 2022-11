Si è conclusa la registrazione della decima puntata di Amici, quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 20 novembre. Giovedì 17 il cast del talent show si è ritrovato negli studi Elios per un nuovo speciale con Maria De Filippi alla conduzione e che, eccezionalmente, durerà mezz'ora in meno rispetto al solito. Gli allievi della scuola hanno partecipato a gare di canto e ballo, e si sono confrontati con sfide e compiti molto difficili. Sotto osservazione Niveo e Piccolo G, protagonisti in negativo della settimana per rendimento e comportamento.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

giovedì 17 novembre, Maria De Filippi ha registrato la decima puntata di Amici 22.

Visto il debutto dei Mondiali di Calcio in Qatar (la cerimonia di apertura è prevista proprio per il 20 novembre), il nuovo appuntamento con il talent show Mediaset durerà mezz'ora in meno rispetto al solito: anziché terminare alle 16:30 finirà alle 16.

Gli allievi questa settimana avranno 30 minuti in meno per convincere professori e giudici che meritano la riconferma della maglia, obiettivo principale di tutti i cantanti e i ballerini della classe.

I cantanti di Amici 'sotto osservazione'

Dall'ultima registrazione sono accadute tante cose, soprattutto nella casetta di Amici.

Dopo essersi classificato all'ultimo posto nella gara inediti della nona puntata (quella vinta da Aaron, che sabato sera si esibirà durante la finalissima di Tu sì que vales con il suo inedito "Universale"), Niveo ha avuto una forte crisi.

Anche la sua insegnante Lorella Cuccarini l'ha spronato a reagire, altrimenti lei sarà la prima a metterlo in sfida oppure a sospendergli la maglia.

Percorso in salita anche per un altro allievo: nei giorni scorsi Piccolo G si è infuriato e ha fatto un buco nella porta con un pugno.

A proposito di provvedimenti disciplinari, NDG e Tommy Dali si son dovuti preparare da soli per tutta la settimana: Rudy Zerbi e la produzione hanno concordato nel punire i due cantanti con lezioni "in solitaria" (quindi senza l'aiuto dei vocal coach) dopo averli visti svogliati e poco rispettosi con il maestro di teoria musicale.

Liti e tensioni tra i protagonisti di Amici

In settimana Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si sono scontrati duramente su Gianmarco e su un compito che il ballerino avrebbe dovuto preparare per le riprese odierne.

Tutta la commissione interna ha concordato nel ritenere ingiusta la prova in questione (una coreografia ideata dalla maestra e "usata" dal docente di latinoamericano per mettere in difficoltà l'allievo della squadra rivale), che quindi è stata annullata.

Compito anche per Megan, che nei giorni scorsi ha avuto molte difficoltà nel preparare un balletto dell'insegnante Celentano. La ragazza ha pianto anche tra le braccia del fidanzato perché non si sente all'altezza della situazione e perché non si sente apprezzata dal suo professore Raimondo.

Il cantante Ascanio e la ballerina Claudia sono stati eliminati durante la registrazione del 17 novembre. Secondo alcune indiscrezioni, a telecamere spente, Ascanio ha parlato a lungo con il suo coach Rudy Zerbi e i due si sarebbero scambiati un abbraccio.