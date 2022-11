Sarà una puntata avvincente quella che i telespettatori de Il Paradiso delle Signore potranno vedere il 21 di novembre 2022. Tra gli argomenti che verranno trattati ci sarà la situazione di Ezio, che praticamente deciderà di rassegnare le dimissioni dalla Palmieri. Decisione scatenata dopo il 'rimprovero' di Umberto che non gradirà il permesso concesso da Ezio alle operaie. Nel frattempo, Vittorio penserà che Matilde possa lasciare il Paradiso, visto che il rapporto tra i due prenderà una piega non del tutto piacevole.

Ezio concede un permesso alle operaie, Umberto è contrario

Nel corso della puntata del 21 novembre, Ezio concederà un permesso alle sue dipendenti, senza però chiedere il parere di Guarnieri. Le donne della Palmieri avranno un po' di libertà, due ore di permesso, che per Ezio Colombo altro non sono che un atto di umanità verso persone che lavorano incessantemente. Questo permesso verrà accordato anche perché una delle operaie deve sposarsi e quindi, secondo Ezio, sarebbe giusto che anche le sue colleghe partecipino all'evento.

Purtroppo, Umberto non sarà d'accordo con questa scelta, almeno per quel che riguarda l'aspetto della gerarchia all'interno dell'azienda. Umberto, dunque, vorrà che Ezio ritiri il permesso che lui non ha minimamente intenzione di concedere.

Ezio sarà contrario, anche perché tiene alla parola data, che secondo lui ha un valore inestimabile.

Non solo, non vorrà apparire poco autoritario nei riguardi delle operaie, ritirando dunque un accordo concesso solo per volere di Guarnieri. La situazione non sembrerà facile da risolvere, così Ezio darà le sue dimissioni. In un primo momento Umberto le rifiuterà, non ritenendole giustificate.

Nonostante ciò, Ezio penserà a trovare un nuovo impiego prima di confessare a Veronica che il suo rapporto con la Palmieri si è concluso. Anche Gloria consiglierà Ezio di rassegnare le dimissioni in modo ufficiale, per il solo motivo di allontanarsi da un ambiente che le reputa molto tossico per la sua vita, sia privata che professionale.

Alfredo guarisce, Vittorio pensa che Matilde possa lasciare il Paradiso

Durante la puntata si parlerà anche di Alfredo, che guarirà definitivamente dalla frattura al braccio. Perico tornerà in magazzino, ma scoprirà presto che durante la sua convalescenza gli equilibri sono cambiati, e non di poco. Inoltre, noterà che tra Vito e Vittorio potrebbe scoppiare la passione, almeno questa sarà la sua impressione.

Spazio anche ad Umberto, che cercherà di conquistare Flora. Lei però lo respingerà senza dargli troppe speranze: tutti i tentativi di Umberto saranno vani. Ravasi parlerà con Marcello, ma lui non può capire cosa prova, visto che da diversi mesi pensa a Ludovica e a quello che insieme hanno passato.

Nel frattempo, Matilde e Vittorio discuteranno, in modo anche molto acceso. Frigerio sarà molto triste, purtroppo la storia con Conti non sembra più essere rosea come nei giorni passati. Nel frattempo, Vittorio penserà di poterla perdere, in quanto lei potrebbe veramente lasciare il grande magazzino milanese.