L'appuntamento con Amici 22 è in programma giovedì 1° dicembre con la registrazione della dodicesima puntata, che sarà poi trasmessa domenica 4 dicembre nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico del talent show, visto che i concorrenti in gara continuano a essere nel mirino dei professori per la scarsa igiene e il poco rispetto mostrato in casetta.

Da qui la decisione di Rudy Zerbi: con un comunicato ufficiale ha chiesto alla produzione del talent show di imbastire delle sfide dirette nel corso della prossima puntata con l'eliminazione di sei concorrenti.

Anticipazioni Amici 22: nuova registrazione il 1° dicembre

La nuova registrazione di Amici 22 è in programma giovedì 1° dicembre, giorno in cui gli allievi del talent show di Maria De Filippi si ritroveranno in studio per le riprese del nuovo appuntamento.

Il mese di dicembre porterà a uno stop per il talent show in daytime, sia di domenica pomeriggio che nel palinsesto feriale di Canale 5.

La consueta pausa natalizia implicherà una sospensione per Amici 22, che tornerà in onda da gennaio 2023 con le ultime puntate del pomeridiano domenicale, prima dell'inizio ufficiale del serale in programma come sempre in primavera.

Chieste sei eliminazioni diretta: registrazione Amici 22 del 1° dicembre

Cosa succederà nella dodicesima puntata di Amici 22?

Le anticipazioni sulla registrazione del 1° dicembre rivelano che l'attenzione sarà incentrata in primis sul guanto di sfida che è stato lanciato dal prof Rudy Zerbi.

Dopo le polemiche per la sporcizia in casetta, che hanno fatto andare su tutte le furie la padrona di casa del talent show, ecco che Zerbi ha chiesto a gran voce che vengano presi nuovi provvedimenti.

Il provvedimento di Zerbi potrebbe portare all'eliminazione di sei allievi. Il prof di canto ha chiesto alla produzione di poter valutare la possibilità di fare una sfida diretta per i cantanti e ballerini della scuola, al termine della quale verrà stilata una classifica che porterebbe all'eliminazione di sei concorrenti.

Lo scopo di Zerbi sarebbe quello di far fuori gli ultimi tre classificati nella categoria canto e gli ultimi tre della categoria danza.

Niveo, Gianmarco e Ludovica tra i papabili sei a rischio eliminazione da Amici 22

La prossima puntata di Amici 22 potrebbe essere caratterizzata dall'uscita di scena di sei allievi e, tenendo conto dell'andamento delle ultime classifiche, tra quelli in bilico spiccano Niveo, Piccolo G e NDG per il canto.

Per la categoria danza, invece, tra gli allievi a rischio potrebbero esserci Gianmarco, Megan e Ludovica.