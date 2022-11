Secondo le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da martedì 29 novembre fino a domenica 4 dicembre, ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, Florian farà un bel regalo a Maja prima della partenza insieme per gli Stati Uniti. Intanto Cornelia proverà a trattare Robert come se fosse un fratello, ma non ci riuscirà perché i ricordi prenderanno il sopravvento, così come l'attrazione fra i due. Nonostante ciò, Saalfed dirà di provare dei sentimenti nei confronti di Ariane.

Florian fa un regalo a Maja

Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda fino al 4 dicembre, Florian farà un regalo a Maja prima della loro partenza insieme per gli Stati Uniti.

Nel frattempo Cornelia, quando vedrà Robert, si comporterà come se nulla fosse successo tra i due. Infatti, la donna cercherà in tutti i modi di trattare Robert come se fosse quasi un fratello, ma non ci riuscirà in quanto i ricordi prenderanno il sopravvento, così come i sentimenti che proveranno l'uno nei confronti dell'altro.

Allo stesso tempo, Werner sarà molto dispiaciuto per questa situazione che Robert e Cornelia stanno vivendo, in quanto lui sa bene che tra loro la passione non è svanita.

Quando Saalfed e Cornelia si incontreranno e saranno molto vicini e intimi.

In particolare, Robert si staccherà dalla donna con estrema difficoltà e andrà a rifugiarsi da Ariane.

Robert afferma di amare Ariane e Cornelia sarà distrutta

Successivamente Maja confiderà a Florian di essere certa che i suoi genitori siano ancora innamorati l'uno dell'altra. Per questo motivo la ragazza andrà da Cornelius, che intanto sta preparando i bagagli in vista dell'imminente per l'Inghilterra.

Intanto Robert ammetterà di provare dei sentimenti per Ariane: Cornelia sarà distrutta dal dolore e si rifugerà da Werner, il quale cercherà in tutti i modi di consolare la donna in questo momento così difficile per lei.

Cornelia e Werner vorranno smascherare Ariane

Maja leggerà l’autobiografia del padre e resterà senza parole di fronte a delle confessioni così intime dell'uomo.

Nel frattempo, Cornelia si convincerà sempre più che Ariane stia vicino a Robert solo per sfruttarlo economicamente e vorrebbe fare qualcosa per aiutarlo.

Intanto, Robert confesserà a Michael che i suoi sentimenti per Ariane sono cambiati durante la fase finale del rapimento.

Poco dopo, Cornelia e Werner convinceranno Erik a collaborare per far capire a Robert e reali intenzioni di Ariane