Prosegue il percorso degli allievi di Amici di Maria De Filippi di questa nuova edizione colma di novità. Ognuno di loro è sottoposto a dure prove e verifiche per confermare l'ambita maglia. Il 3 novembre è stata registrata l'ottava puntata del pomeridiano che andrà in onda su Canale 5, il 6 novembre a partire dalle 14:00. Stando alle anticipazioni rivelate dal web saranno presenti in studio Malgioglio e Froz come rispettivi giudici della gara di canto e quella di ballo.

Prime anticipazioni di Amici 22

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, la padrona di casa, Maria, annuncerà a tutti che, finalmente, ritorneranno le dimostrazioni dei vari professionisti di ballo prima di ogni esibizione.

Pertanto, durante la gara di ballo del 6 novembre, ci saranno le diverse dimostrazioni prima di ogni allievo. A giudicare la gara ci sarà Froz, il quale sarà tenuto ad esprimere il suo voto al fine di stilare la temutissima classifica. Al primo posto si posizionerenno Maddalena e Megan con 8,5. Al secondo posto ci sarà Samu con 8, seguito da Mattia con 7,5, Claudia 7, Rita 6,5, Ludovica 6+ e, infine, Gianmarco con 6. Quest'ultimo, dopo essersi esibito in una coreografia hip hop, subirà un crollo emotivo in seguito al voto ottenuto.

Durante la gara, non mancheranno i severi giudizi della maestra Alessandra Celentano, la quale criticherà apertamente i piedi di Maddalena e Samu. Inoltre, rivolgerà le sue attenzioni più severe nei confronti di Claudia, la quale - a suo dire - risulterà essere addirittura "inguardabile" e "moscia".

Non risparmierà commenti anche nei confronti di Ludovica, poiché riterrà poco consono l'abbigliamento utilizzato per quel tipo di coreografia.

Per quanto riguarda la gara cover dei cantanti, invece, sarà presente Cristiano Malgioglio come giudice. Al primo posto ci saranno Federica e Tommy con 10, seguiti da Cricca 10 -, Ndg con 9 e Wax 9-.

Agli ultimi posti, quindi, si posizioneranno Niveo e Ascanio con 7+. Inoltre, i cantanti della scuola di Amici dovranno affrontare anche una gara a sorpresa sul brano Imagine. Per l'occasione, i vari allievi nomineranno Niveo, Aaron e Tommy e sarà quest'ultimo a vincere.

Compiti e sfide per gli allievi di Amici 22

Anche per questa domenica non mancheranno i compiti assegnati agli allievi di Amici 22 dagli insegnanti.

In particolare, Aaron dovrà eseguire un brano voluto da Arisa, sulle note di It's me. Fortunatamente, il giovane cantante supererà brillantemente la prova, ma il suo insegnante Zerbi criticherà la collega per la scelta del pezzo.

Ramon, questa volta, non prenderà parte alla gara di ballo, poiché dovrà affrontare il compito voluto da Emanuel Lo: una coreografia di hip hop. Tuttavia, il giovane ballerino chiederà all'insegnante di sedersi dinanzi a lui per mantenere un contatto visivo nel corso dell'esecuzione. Il gesto non farà affatto piace ad Alessandra Celentano, la quale criticherà il suo desiderio di attenzioni.

Piccolo G, invece, affronterà la sfida voluta da Arisa contro Due, il ragazzo che aveva perso contro Niveo.

Il giovane allievo di Zerbi riuscirà a vincere.

Momenti esilaranti ad Amici 22

Come ogni pomeridiano di Amici, non potranno mancare i siparietti simpatici. In particolare, ci saranno Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio, i quali delizieranno il pubblico con un ballo scatenato.

Inoltre, torneranno gli amati palloncini della verità. Uno sarà indirizzato a Elena D'Amario da Samu il quale le dichiarerà di essersi innamorato di lei. Un altro sarà per Ndg in forma anonima. Qualcuno lo criticherà per essere "pesante". Rudy Zerbi chiederà a chiunque lo abbia scritto di farsi avanti, ma nessuno avrà il coraggio di alzarsi in piedi. Megan ne invierà uno a Gianmarco facendogli notare che si comporta in modo differente con lei rispetto a quando è con gli altri.

Infine, ci sarà un filmato divertente di Samuel, il quale sarà ritratto come il terzo incomodo in ogni coppia che si è venuta a creare all'interno della scuola.