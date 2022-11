Nelle puntate di Uomini e donne, attualmente in onda su Canale 5, Ida Platano sta frequentando Alessandro Vicinanza, dopo avere detto di avere chiuso, definitivamente con Guarnieri. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Riccardo deciderà di abbandonare la trasmissione, ma Maria De Filippi interverrà, ritenendo plausibile che il cavaliere pugliese ami ancora la sua ex fidanzata. Nel frattempo, ci saranno nuovi sviluppi nel triangolo sentimentale, perché la parrucchiera siciliana chiederà al suo ex compagno di scriverle un biglietto con una dedica d'amore, ma Riccardo rifiuterà e nascerà una discussione.

Uomini e Donne, anticipazioni novembre: Riccardo vuole abbandonare la trasmissione

Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuano ad essere al centro delle storie raccontate nelle puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi, trapelate in rete attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che nel mese di novembre, gli ex protagonisti di Temptation Island avranno ancora scontri e incomprensioni e ci saranno colpi di scena. A tal proposito, Ida si concederà un ballo con Alessandro, con il quale ha ripreso una frequentazione. Proprio durante uno di questi momenti di vicinanza fra la dama e il single salernitano, Riccardo avrà una reazione inaspettata.

Guarnieri, infatti, abbandonerà lo studio e informerà i presenti di volere lasciare la trasmissione.

Uomini e Donne, prossime puntate: Maria De Filippi pensa che Riccardo ami ancora Ida

A quel punto, Maria De Filippi prenderà in mano la situazione e cercherà di fare cambiare idea a Guarnieri. La padrona di casa insinuerà che Riccardo ami ancora Ida.

Sentendo le parole della presentatrice di Uomini e Donne, l'ex protagonista di Temptation Island proverà a dare la sua versione dei fatti e a spiegare meglio quello che prova per la sua ex. In particolar modo, il cavaliere tarantino rivelerà di essere triste, perché non riesce ad avere un rapporto civile con Platano. Grazie all'intervento di Maria, Riccardo cambierà idea e non lascerà la trasmissione.

Uomini e Donne, puntate di novembre: Ida vuole che Riccardo le scriva un biglietto d'amore

Nelle puntate successive, Ida, che continuerà a uscire con Alessandro, farà un gesto inaspettato nei confronti di Guarnieri. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Platano chiederà a Riccardo di scriverle un bigliettino d'amore, dichiarandole il suo amore. Purtroppo, però, il single pugliese non coglierà l'occasione di fare un passo nei confronti della sua ex fidanzata e rifiuterà la richiesta di Ida. A quel punto, in studio ci sarà l'ennesima discussione e i due ex si rinfacceranno, ancora una volta, episodi accaduti nel passato. Assistendo alla scena, Alessandro Vicinanza manifesterà il suo disappunto, desiderando abbandonare il programma, ma poi cambierà idea.