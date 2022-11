Gabriel Garko, ha reso noto insieme a Milly Carlucci in un video social sull'account ufficiale di Ballando con le Stelle, che presto sarà sottoposto ad un complicato intervento al braccio. La situazione a quanto pare non è una delle migliori e la preoccupazione è ancora presente e viva all'interno del cast.

Prima della sua esibizione, sabato scorso, Garko ha dovuto assumere diversi anti-dolorifici per poter ballare. Dimostrazione del fatto che purtroppo non è il decantato ''Supereroe'' definito simpaticamente da Guillermo Mariotto, uno dei componenti della celeberrima giuria di Ballando con le Stelle.

Sarà presente Gabriel Garko sabato prossimo?

Il protagonista di questa sfortunata vicenda ha confermato di essere presente sabato 5 novembre sulla pista di Ballando con le Stelle per la gioia dei suoi telespettatori, ma i dubbi e le incertezze aumentano per la settimana successiva. Infatti, Garko ha annunciato che mercoledì prossimo sarà sottoposto ad un intervento al tendine del braccio destro e quindi non sarà certa la sua presenza sabato 12 novembre.

Sui social Milly Carlucci cerca il sostegno e l'affetto dei fan per il ballerino, ''Dateci vibrazioni positive, speriamo che tutto si risolva nel breve tempo possibile.'', ha affermato. Lo stesso Gabriel, conscio di vivere un momento molto difficile, replica ironicamente:'' Le vibrazioni negative sono già arrivate." L'ipotesi che la coppia composta da Giada Lini e Gabriel Garko possa ritirarsi non è totalmente esclusa, nell'eventualità che quest'ultimo non dovesse riuscire in poco tempo, a ritornare perfettamente in pista.

Pensiero che qualche giorno fa attanagliava le menti anche della coppia di Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna.

In che condizioni è Luisella Costamagna?

A differenza di Gabriel, Luisella Costamagna, giornalista dell'ambiente Rai, subì nelle scorse settimane un grave infortunio al ginocchio. Grazie al sostegno del pubblico, riuscì ad andare avanti all'interno del programma e a non subire alcuna eliminazione.

Quando tutto sembrava procedere per il meglio, mentre il dolore al ginocchio sembrava andar via, Luisella subisce un grave infortunio alla caviglia, un edema osseo e infatti continua ancora tutt'ora ad indossare un tutore alla gamba sinistra e una stampella. Sabato scorso, la coppia si presentò in pista con l'intenzione di ritirarsi ma spinti dal calore del pubblico e dal sostegno della giuria, in particolare di Carolyn Smith, alla fine decisero di esibirsi.

L'augurio dei telespettatori e della padrona di casa del programma, è che possano entrambi veramente riuscire a rimettersi in sesto dopo questi brutti infortuni per poter ritornare a ballare sulla pista più amata del sabato sera.