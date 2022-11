Beatrice Valli è incinta del suo quarto figlio. Dopo settimane di rumor, la influencer ha deciso di annunciare la gravidanza con uno scatto di famiglia. La 27enne ha spiegato di essere stata in silenzio nonostante i Gossip, perché di comune accordo con il marito Marco Fantini volevano aspettare il momento giusto per dirlo a tutti i fan della coppia. Al momento il sesso del nascituro non è stato comunicato.

In realtà, The Pipol Tv aveva già parlato di Beatrice in dolce attesa dopo averla incontrata negli studi di X Factor. Tuttavia, dalla diretta interessata non era arrivata alcuna conferma o smentita.

Le parole della influencer

La influencer emiliana ha pubblicato uno scatto sul proprio account Instagram, in cui compare lei con il pancione e al fianco il marito Marco. Nello scatto ci sono anche Alessandro (primogenito di Beatrice Valli), Azzurra e Bianca.

Nella didascalia, Beatrice ha scritto: "Presto in sei". La influencer ha ironizzato: "Questa volta non è colpa del lattosio". Successivamente la 27enne ha spiegato che insieme al marito aspettavano il momento giusto per rendere pubblica la gravidanza, poiché Beatrice si stava sottoponendo a degli esami clinici. Inoltre, Valli ha rivelato che tutte le volte che è stata in dolce attesa ha sempre preferito mantenere alta la privacy: "Credo che questo sia un momento così unico da meritare l'intimità della propria famiglia".

Nella parte conclusiva del post, Beatrice Valli ha proseguito: "Tutto è andato come doveva andare". A nome suo e di Marco, la 27enne ha ammesso di essere al settimo cielo per l'arrivo del suo quarto figlio. Infine, la giovane si è augurata che tutto possa terminare con un lieto fine. Tra le persone che si sono congratulate con Beatrice, c'è anche sua sorella Ludovica (anche lei è in dolce attesa del suo secondo figlio).

Beatrice e Marco da Uomini e Donne al matrimonio

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne: lui era il tronista mentre lei la corteggiatrice.

In principio, il percorso fra i due è stato in salita poiché Beatrice continuava a fare esterne con Marco e con l'altro tronista. Una volta compreso che nel suo cuore c'era postato solo per Fantini, i due hanno effettuato numerose esterne fino al giorno della scelta.

Da quel momento Marco e Beatrice sono diventati inseparabili. La coppia ha vissuto anche momenti di difficoltà, ma alla fine l'amore ha vinto. Poco dopo l'estate del 2022, la coppia è convolata a nozze.

La influencer con Fantini ha avuto due figlie: Azzurra e Bianca. Da una precedente relazione con un calciatore, Beatrice ha avuto il suo primogenito Alessandro. Ora invece la famiglia è destinata ad allargarsi con l'arrivo di un altro bebé.