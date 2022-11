Nelle puntate del Paradiso delle Signore, che andranno in onda su Rai 1 dal 14 al 18 Novembre, ci saranno nuovi sviluppi e tantissime novità. La prima novità riguarda proprio Ezio Colombo, che trova una nuova sistemazione. Inoltre, la rivalità tra Flora e Maria è sempre più accesa, Adelaide aiuta Marco per proseguire la sua carriera da giornalista e Salvatore ritorna da Londra.

Il Paradiso delle Signore: Ezio si sistema a casa di Vittorio

Ezio Colombo da diverse settimane ha lasciato la casa dove abitava con la sua nuova compagna Veronica. Il motivo di questa decisione erano le chiacchiere e le cattiverie che la gente diceva nei loro confronti.

Inizialmente, il direttore della Palmieri si era stabilito in una pensione, ma molto presto ha dovuto cercare una nuova sistemazione, perché il proprietario aveva iniziato a sospettare che la coppia si incontrasse nella pensione e temeva per il buon nome delle sua attività. Così, Conti decide di ospitare il padre di Stefania a casa sua.

Intanto, Vittorio ha una nuova discussione con Matilde e questo litigio porta i due ad evitare ogni tipo di comunicazione tra loro.

Anche lo scontro tra Ezio e Umberto diventa sempre più forte. Infatti, il commendatore pretende delle scuse da parte di colombo per il comportamento avuto negli ultimi tempi e per averlo scavalcato in alcune decisioni riguardanti il lavoro.

Il padre di Stefania non ha alcuna intenzione di farlo e prende una decisione inaspettata: rinuncia al suo ruolo di direttore alla Palmieri. Lo comunica a Conti e gli fa promettere che non rivelerà a nessuno questo segreto. Gloria, però, intuisce qualcosa.

Anticipazioni Paradiso delle Signore: Flora critica il lavoro svolto da Maria

La stilista del Paradiso delle Signore esprime il suo giudizio sugli abiti disegnati da Maria e li boccia. In realtà, Flora ha ingannato Maria e tutti coloro che lavorano al suo fianco, perché ha copiato gli abiti della ricamatrice siciliana e li ha inseriti nella sua nuova collezione.

Matilde inizia a sospettare qualcosa e scopre che non si era sbagliata. Inizialmente, è titubante nel voler mettere al corrente Adelaide e decide di rivelare a Conti tutto ciò che ha scoperto.

Nel frattempo, Vito intuisce che Maria ha ricevuto una delusione sul lavoro e cerca di starle accanto. Armando prova ad incoraggiare Lamantia a fare il primo passo e a dichiarare i suoi sentimenti a Puglisi.

Flora si sente in colpa nei confronti della sua collega per ciò che ha fatto e ne parla con Umberto, il quale le consiglia di non farsi scrupoli.

Il Paradiso delle Signore: Marco potrebbe continuare a fare il giornalista

Il giovane Sant'Erasmo è sempre più convinto di rinunciare alla sua carriera da giornalista, ma la contessa, per spronarlo a non arrendersi, organizza un concorso letterario al Circolo. In questa occasione, Marco resta affascinato da un'aspirante giornalista e inizia a rivalutare la sua idea di lasciare il giornalismo. Intanto, riceve una proposta importante di lavoro.