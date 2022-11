Beatrice Valli è in dolce attesa: dopo l'indiscrezione lanciata da Pipol Gossip, la pagina Instagram di Gabriele Parpiglia è giunta la conferma della diretta interessata. Nascondere il pancino ormai evidente non era più possibile per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne la quale ieri, 10 novembre, in tarda serata ha postato sul suo seguitissimo profilo Ig uno scatto in condivisione col marito Marco Fantini in cui afferma ironicamente che stavolta il gonfiore del ventre non è dovuto al lattosio, così come era accaduto qualche tempo fa ma che ancora una volta la sua splendida famiglia sta per allargarsi.

L'annuncio di Beatrice: 'Presto in sei'

"Presto in sei", ha esordito Beatrice sul suo profilo Instagram a corredo di una foto in cui lei compare con il pancione ormai ben in vista circondata dai suoi tre figli, Alle, Bianca e Azzurra e dal marito Marco. Sorridente e radiosa come non mai, Valli ha così confermato le voci che circolavano da un po' di giorni e che prendevano sempre più corpo visto che la forma della pancia diventava sempre più tonda e difficile da camuffare con l'abbigliamento. "Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare", ha proseguito l'influencer che ha poi specificato di aver cercato di mantenere la privacy su un argomento tanto delicato che secondo lei deve essere vissuto dalla famiglia in senso stretto prima di essere condiviso con il resto del mondo.

"Tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente" ha poi concluso Beatrice senza dimenticare di sottolineare che di certo ci sarà il lieto fine per questa gravidanza, anche se non tutto è partito con il piede giusto. Forse, Valli ha avuto qualche problema inziale con la gestazione, ma sarà lei se e quando lo vorrà a svelare qualche particolare in più ai suoi follower.

Maschio o femmina?

Un anno pieno di lieti eventi quelli vissuto da Beatrice con Marco. Lo scorso 29 giugno il matrimonio celebrato in grande stile nella splendida e romantica cornice di Capri, e adesso una nuova vita sta per arrivare. Dopo Alle, primogenito di Beatrice nato da una relazione in età molto giovane, Bianca ed Azzurra, nati dall'amore con Fantini, stavolta si tratterà di un fiocco rosa o di un fiocco azzurro?

In attesa di scoprirlo sono arrivati numerosi messaggi di auguri dei fan della coppia e di volti noti del web e e del piccolo schermo. Non sono purtroppo mancati i commenti negativi che hanno voluto sottolineare in maniera del tutto inadeguata che Valli a soli 27 anni ha già quattro figli. Ma nulla potrà scalfire la felicità che attualmente sta vivendo la famiglia, come dimostrano i sorrisi smaglianti di tutti coloro che compaiono nella foto.