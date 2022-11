Saranno davvero delle puntate ricche di suspance quelle di Beautiful che andranno in onda in Italia dal 7 al 12 novembre. Indubbiamente, la storyline più interessante sarà quella che riguarderà Eric. Visti i suoi problemi sessuali, l'uomo dirà a Quinn che può frequentare Carter e avere rapporti intimi con lui. Spazio anche a Sheila, che non vorrà saperne di uscire dalla vita di Finn.

Sheila fa vedere un messaggio che le ha inviato Finn

Nel corso delle puntate della nuova settimana, Steffy affronterà Finn. L'obiettivo è quello di far capire all'uomo che Sheila per loro è un pericolo, quindi deve allontanarla dalla sua vita.

Quest'avvertimento non servirà: Finn sarà convinto che la madre non costituisca un pericolo per loro.

Per via del sentimento che prova, Paris, comunque, starà vicina a Finn. Ma i problemi per l'uomo non sembrano aver fine. Steffy continuerà ad accusare Sheila. La risposta della donna sarà quella di far vedere un messaggio che Finn le ha inviato in cui mostra una faccina a forma di cuore, segno che l'affetto per lei è sempre vivo. Purtroppo, Steffy non la prenderà bene e dirà di non credere a questo messaggio.

Spazio poi a Ridge ed Eric, che vivranno ancora momenti di tensione ma che, allo stesso tempo, saranno convinti che Finn non deluderà ancora una volta Steffy. L'uomo si farà impietosire da Sheila, che dirà di stare male e di aver avuto un malore quando ha capito che volevano cacciarla.

Poi anche Steffy si sentirà male, ma Sheila farà la parte della mamma affranta, e dirà di non voler perdere il figlio. Steffy sarà infuriata, e si scaglierà contro la suocera.

Eric dice a Quinn che può frequentare Carter

Verrà dato spazio a Carter, che vuole scoprire informazioni da Quinn circa il suo periodo no. Finn, poi, continuerà a dire che, nonostante quello che prova, sarebbe meglio allontanarsi dalla sua vita.

Sheila non prenderà bene questa notizia.

Katie e Brooke scopriranno che Donna prova ancora dei sentimenti per Eric in quanto parla del passato e del loro matrimonio. Nel frattempo, Eric organizzerà una serata d'amore per Quinn. Liam apparirà molto turbato in quanto Eric alla fine ha perdonato Quinn e Carter, e dirà tutto ciò a Wyatt.

Eric, visti i suoi problemi sessuali, dirà a Quinn che può stare con Carter, quindi avere una sorta di relazione aperta, con il suo consenso. Visto che lui non può soddisfarla intimamente, le consentirà di avere rapporti con l'uomo. Questa proposta sconvolgerà sia Quinn che Carter stesso.

Le anticipazioni confermano che Quinn dirà a Carter che il marito non ha nulla in contrario sulla loro frequentazione e sul fatto che possano dormire insieme.