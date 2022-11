Tante novità accadranno durante le nuove puntate di Beautiful, previste a novembre negli Usa. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Thomas Forrester continuerà a tramare contro Brooke Logan. Ridge e Taylor Hayes, invece, avranno intenzione di risposarsi.

Beautiful, anticipazioni: Thomas organizza un nuovo piano contro Brooke

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse a novembre sull'emittente americana Cbs segnalano che tutta l'attenzione sarà catalizzata su Thomas Forrester. Di recente, la via per la redenzione dell'uomo ha subito un cambio di direzione.

Il padre di Douglas, infatti, ha dimostrato di continuare ad essere una persona cattiva quando ha fatto in modo che Ridge lasciasse Brooke dopo averla incastrata. Inoltre, ha manifestato un'ossessione nei confronti di Hope Logan, mai ancora sopita, che ha creato problemi con Liam.

I portali annunciano che le manipolazioni del giovane Forrester non saranno ancora finite. Il ragazzo, infatti, continuerà a creare dei problemi tra Brooke e Ridge. Nonostante lo stilista appaia felice accanto a sua madre, Thomas saprà che Brooke è ancora in gioco. Per questo motivo, il padre di Douglas organizzerà un nuovo piano per impedire a Ridge e la sua matrigna di riunirsi.

Taylor e Ridge si fidanzano ufficialmente

Nelle nuove puntate di Bold and Beautiful, trasmesse nel 2023 in prima visione assoluta su Canale 5, ci sarà spazio per Taylor e Ridge, tornati insieme durante un romantico viaggio sulle montagne di Aspen in Colorado. La coppia apparirà al settimo cielo dopo essersi sistemati nella casa vista oceano, che era di proprietà di Wyatt.

In questo frangente, il Forrester e la dottoressa Hayes inizieranneeo a fare alcuni progetti per il futuro. Gli spoiler anticipano che la coppia si fidanzerà ufficialmente con tanto di anello di fidanzamento. Una notizia, che riempirà di gioia i loro figli. A tal proposito, Steffy inizierà ad aiutare Taylor nell'organizzazione del suo matrimonio.

La Logan riceve i documenti per l'annullamento delle nozze

Inoltre, spazio per Brooke Logan, la protagonista indiscussa della soap opera. Di recente, la donna ha attraversato un periodo difficile dopo la decisione di Ridge di lasciarla e volare ad Aspen da Taylor. Un addio, di cui la donna non sa ancora il motivo, visto che in realtà è stata incastrata da Thomas.

I portali annunciano che la Logan riceverà una brutta sorpresa nonostante nutra ancora speranza di ricongiungersi con suo marito. La donna, infatti, riceverà i documenti per l'annullamento delle sue nozze. La signora Logan, a questo punto, potrebbe decidere di gettare la spugna, capendo che Ridge non farà più ritorno a casa. Ma sarà davvero così?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.