In Beautiful le trame in onda dal 21 al 26 novembre vedranno protagonisti Quinn e Carter. I due accetteranno la proposta di Eric e si abbandoneranno alla passione. Verranno però colti sul fatto da Justin, il quale avrà seguito Fuller su ordine di Ridge. Nuovi problemi anche per Steffy, la quale si ritroverà di nuovo la suocera Sheila in casa sua.

Justin segue Quinn e la coglie sul fatto con Carter

Continua il successo di Beautiful grazie alle trame sempre più coinvolgenti. I telespettatori, anche nella settimana che va dal 21 al 26 novembre 2022, non rimarranno delusi.

Numerosi i colpi di scena che gli sceneggiatori hanno in serbo per il pubblico. Ad esempio, quello che vedrà Justin cogliere sul fatto Quinn e Carter. L'ex braccio destro di Bill, verrà incaricato da Ridge di seguire Quinn. Ridge infatti, sospetterà che la moglie del padre stia nascondendo qualcosa e vorrà vederci chiaro. Ecco allora che Justin seguirà la donna, sino ad arrivare al loft di Carter. Justin sorprenderà quindi i due amanti proprio mentre staranno amoregguando.

Ridge e Brooke si scagliano contro Quinn e Carter: spoiler Beautiful

Carter e Quinn, colti in flagrante da Justin, cercheranno di spiegargli che non staranno agendo alle spalle di Eric. I due infatti, racconteranno a Justin che sarà stato proprio Eric a spingerli a stare insieme, rivelandogli pure l'impotenza di cui soffre il padre di Ridge.

Insomma, Quinn cercherà di giustificare le sue azioni cercando di far capire a Justin che sarà stato proprio il marito a volere che lei non rinunciasse alla sua vita sessuale, spingendola ad andare a letto con Carter. I due amanti, cercheranno di convincere Barber a non rivelare nulla a Ridge e di mantenere il loro segreto.

Peccato che Justin non perderà tempo e correrà da Ridge e Brooke, spifferando tutto. Ovviamente, i due saranno furiosi e affronteranno immediatamente Quinn e Carter. Lo scontro sarà incandescente. Quinn esasperata, urlerà contro lo stilista, dicendogli che sarà stato Eric a volerla tra le braccia di Carter perché impotente.

Beautiful, trame al 26 novembre: Sheila di nuovo a casa di Steffy

Il segreto custodito da Eric, non sarà rimasto tale per molto tempo. In questi nuovi episodi di Beautiful, anche Katie verrà a sapere dei problemi intimi del padre di Ridge. Sarà proprio lui a confessarglielo. Dando invece uno sguardo ad un altra story line, le anticipazioni svelano che ci saranno nuovi problemi per Steffy e Finn. Nonostante i due abbiano fatto pace, ci sarà sempre il problema di Sheila da risolvere. La psicopatica non si rassegnerà al fatto di stare lontana dal figlio e dal nipote e si introfulerà in casa di Steffy. La figlia di Ridge se la ritroverà di fronte all'improvviso. Fortunatamente, prima che accada il peggio, arriverà Finn, il quale caccerà la madre in malo modo.