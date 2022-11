Prosegue l'appuntamento con Beautiful e le anticipazioni delle puntate dal 21 al 26 novembre svelano che Eric sarà molto turbato dalla situazione che si è creata con Quinn. Il suo problema fisico non accenna a migliorare e, pur di far felice la moglie, le ha proposto di tornare a essere l'amante di Carter. Inaspettatamente nella vita di Eric entrerà Katie, che lo farà riflettere con la sua dolcezza. Nel frattempo Ridge indagherà su Quinn, certo che stia solo sfruttando l'occasione mentre Hope vacillerà una volta che si riavvicinerà a Thomas.

Beautiful trame puntate 21-26 novembre: Quinn si confida con Shauna

Nel dettaglio le nuove anticipazioni di Beautiful svelano che Brooke e Ridge non saranno affatto sicuri che Quinn mantenga gli accordi presi con Eric. Inizieranno così a tenerla d'occhio, certi che stia solo sfruttando a suo favore la situazione. Nel frattempo arriverà Shauna, che resterà spiazzata quando la sua amica Quinn le racconterà la strana situazione che sta vivendo: dopo aver sospirato ricordando l'ultima notte di passione con Carter, le assicurerà che il suo amore è solo per Eric. Carter, dal canto suo, non riuscirà a tenere a freno i suoi sentimenti per Quinn, ribadendole di essere innamorato di lui.

Beautiful, episodi al 26 novembre 2022: Hope e Thomas si riavvicinano

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, Hope si riavvicinerà a Thomas. I due condivideranno dei ricordi molto dolci e capiranno di essere ancora legati, anche perché Douglas li unisce sempre di più. Se Hope vacillerà, Thomas si renderà conto di essere ancora innamorato di lei, ma cercherà di non rovinare il bel momento che si è creato.

Intanto Paris capirà che è arrivato il momento di lasciare la casa di Steffy, anche perché la presenza costante di Finn non la fa stare bene, essendo attratta da lui.

Anticipazioni Beautiful 21-26 novembre: Eric desidera la presenza di Katie

Attenzione agli sviluppi della storia tra Quinn ed Eric. Fuller si lascerà prendere un po' la mano e passerà molto tempo in compagnia di Carter, lasciando Eric solo.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Eric e Katie saranno uniti nel dolore, dopo che si confideranno le reciproche sofferenze. Katie capirà che Eric in realtà sta soffrendo molto e non è affatto sicuro della fedeltà di Quinn. La sua dolcezza farà breccia nel cuore del povero Forrester, che si lascerà andare a dolcezze e momenti romantici, sentendosi finalmente capito e accolto. I due diventeranno una coppia? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire che cosa accadrà e se Quinn manterrà le giuste distanze con Carter.