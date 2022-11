Nuovi colpi di scena in arrivo per i fan di Beautiful. Nelle puntate in onda dal 7 al 12 novembre, Finn prenderà una decisione e si schiererà dalla parte di Steffy contro Sheila. Il medico dirà alla madre biologica di volerla lontana da lui e dalla sua famiglia. Un duro colpo per Sheila, che reagirà malissimo. Le sorprese finiranno qui per i telespettatori di Beautiful. Eric, infatti, farà una proposta sconcertante a Carter e Quinn, mentre Donna confesserà alle sorelle di essere ancora innamorata di Eric.

Steffy affronta Sheila in ospedale: anticipazioni Beautiful al 12 novembre

Le anticipazioni settimanali di Beautiful vedono ancora una volta al centro delle vicende Sheila Carter. La donna non è riuscita a convincere Steffy della sua buona fede. La figlia di Ridge, infatti, non crederà affatto che la donna stia veramente male e sarà convinta che abbia finto il malore solo per tenere accanto a se Finn. Quest'ultimo, dal canto suo, sarà molto combattuto sul da farsi. Da un lato sarà preoccupato per le condizioni di salute della madre, dall'altro non vorrà deludere ancora Steffy. Quest'ultima avrà un duro confronto con la suocera proprio in ospedale.

Sheila furiosa: Finn ha deciso di escluderla dalla sua vita

Nel corso degli episodi in onda sino al 12 novembre, Finn tirerà un sospiro di sollievo quando gli esami riveleranno che Sheila sta bene. Una volta preso atto che la madre biologica sta bene, annuncerà a Sheila e Steffy di aver preso una decisione. Fortunatamente a gioire sarà Steffy, visto che Finn dirà a Sheila di uscire per sempre dalle loro vita.

Sarà un brutto colpo per la donna, visto che era convinta che il figlio nutrisse un po' d'amore per lei. Finn, però, deciderà di stare accanto alla moglie e ai bambini, proteggendoli da lei ed escludendola dalla loro vita. La reazione di Sheila sarà spaventosa.

Beautiful, puntate 7-12 novembre: Eric fa una proposta shock a Carter

Dando uno sguardo ai ciò che succederà in Beautiful nella settimana che va dal 7 al 12 novembre, si viene a sapere che ci saranno novità anche riguardo a Eric e Quinn. Il padre di Ridge non riuscirà ad accettare l'idea che la moglie debba rinunciare alla sua vita intima a causa della sua impotenza. Pertanto arriverà a prendere una decisione. Durante una serata in compagnia di Quinn, deciderà di invitare Carter alla villa. Qui gli confesserà i suoi problemi intimi. Quinn non capirà immediatamente per quale motivo Eric abbia confessato a Carter di essere impotente. Lo scoprirà subito dopo, in quanto Eric proporrà a Carter di soddisfare le esigenze intime di Quinn.

Una proposta che Carter e Quinn, almeno inizialmente, rifiuteranno. Intanto Donna, confesserà alle sorelle di essere ancora innamorata di Eric e ripenserà con nostalgia al periodo in cui erano sposati.