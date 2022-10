Prossimamente in Beautiful, Eric arriverà a fare una proposta sconvolgente a Carter. Il patriarca dei Forrester vorrà che quello con Quinn sia sostanzialmente un "matrimonio aperto". Per questo chiederà proprio all'avvocato ed ex amante della moglie, di soddisfare i desideri intimi di Quinn. L'intento di Eric, sarà quello di rendere felice la consorte, visto che lui non la potrà soddisfare a causa della propria impotenza.

Eric vuole che Quinn sia appagata sessualmente: spoiler Beautiful

Eric e Quinn, dopo essere tornati insieme, stanno affrontando un nuovo problema di coppia.

Tutto è legato all'impotenza di Eric. In realtà Quinn cercherà di non far pesare la cosa al marito, ma Eric si convincerà del fatto che la moglie meriti di meglio. L'uomo sarà tra l'altro convinto che il suo sia un problema permanente.

Per questo, arriverà a pensare a una soluzione drastica che lascerà a bocca aperta la stessa Quinn.

Eric svela a Carter di essere impotente: anticipazioni Beautiful novembre 2022

Per Eric, il fatto di non riuscire a soddisfare la moglie nell'intimità, sarà motivo di frustazione. Ecco perché arriverà a fare una proposta davvero inaspettata a Carter.

Nel dettaglio, nel corso degli episodi in onda a novembre 2022, Eric, durante una serata trascorsa con Quinn, chiamerà Carter, invitandolo a raggiungerli alla Villa.

Qui l'anziano confesserà all'avvocato i suoi problemi intimi. In buona sostanza, racconterà a Carter di essere impotente. Ovviamente l'avvocato se ne dispiacerà, mentre Quinn non capirà il motivo per il quale il marito lo avrà confessato proprio a Carter. Il mistero verrà presto risolto e lascerà senza parole sia Carter che Quinn.

Eric propone a Quinn e Carter di stare in intimità: matrimonio aperto in Beautiful

Eric infatti chiederà proprio a Carter di soddisfare i bisogni intimi di Quinn. In buona sostanza, lascerà che i due siano amanti, ma questa volta avranno pure la sua benedizione. Una sorta di "matrimonio aperto" quello che avrà in mente il padre di Ridge e che coinvolgerà proprio l'ex amante della moglie.

Ci saranno però delle regole da rispettare. Eric infatti, metterà in chiaro che Quinn è e resterà sempre sua moglie. Carter avrà solo il compito di renderla appagata sessualmente. Nulla di più.

Quindi, l'avvocato non dovrà mettersi strane idee in testa. Ovviamente, questa proposta sconvolgerà non poco sia Carter che Quinn che, in un primo momento, rifiuteranno questa assurda proposta.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che la loro riluttanza non durerà a lungo. I due ex amanti, si abbandoneranno ancora una volta alla passione. Questa volta con la benedizione di Eric.