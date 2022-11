Cambio palinsesto Rai a partire dal prossimo 21 novembre 2022. La programmazione della rete subirà delle sostanziali modifiche per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2022 che, quest'anno occuperanno soprattutto la fascia del daytime feriale e festivo.

Tutto ciò porterà a delle modifiche importanti che, in un primo momento, non interesseranno l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 7.

Situazione differente, invece, per Mara Venier e la sua Domenica In che nel corso delle ultime settimane di novembre, subiranno delle importanti modifiche nel dì di festa.

Mara Venier ridotta con Domenica In: cambio palinsesto Rai per i Mondiali

Nel dettaglio, il cambio palinsesto Rai prenderà il via a partire dal prossimo 20 novembre in concomitanza con l'inizio delle partite valide per i Mondiali di calcio 2022.

Domenica In sarà una delle trasmissioni che subirà delle modifiche, dato che proprio domenica 20 novembre la trasmissione andrà in onda in versione ridotta per lasciare spazio dalle 17 in poi, alla prima partita ufficiale dei Mondiali 2022.

Domenica 27 novembre, invece, l'appuntamento con la trasmissione condotta da Mara Venier non sarà proprio trasmessa in diretta su Rai 1, sempre per lasciare spazio ai match che in questo caso cominceranno alle 14.

Situazione analoga anche per l'altro programma della domenica pomeriggio di Rai 1: trattasi del talk show Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini, che risulta cancellato in tutte e due le ultime domeniche del mese di novembre.

Il Paradiso delle signore non si ferma: cambio palinsesto dal 21 novembre

Il cambio palinsesto Rai in vigore dal 21 novembre 2022, invece, non interesserà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7.

Almeno in un primo momento, l'appuntamento con la soap opera pomeridiana ambientata nel celebre grande magazzino milanese, non subirà slittamenti e stravolgimenti.

Le nuove puntate sono confermate nella settimana 21-25 novembre, ma la stessa cosa non succederà sette giorni dopo.

Dal 28 novembre, infatti, comincerà un periodo di stop per la soap con Roberto Farnesi, la quale risulta sospesa per due settimane.

Nuovo orario per L'Eredità: cambio palinsesto Rai dal 21 novembre

Cambio palinsesto, invece, per L'Eredità, lo storico quiz condotto da Flavio Insinna che, sempre per i Mondiali di calcio, non sarà trasmesso nella sua fascia oraria.

Il quiz, infatti, tradizionalmente viene trasmesso alle 18:45 circa, ma dal 21 novembre anticiperà l'orario di inizio alle 18:10 circa e si sfiderà con la seconda parte di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso su Canale 5, così da poter lasciare spazio alle 19:20 all'edizione serale del Tg 1.

Tali cambiamenti interesseranno anche l'appuntamento con I Soliti Ignoti, il programma leader indiscusso dell'access prime time della tv generalista, condotto da Amadeus.

Complice la messa in onda dei match dei Mondiali dalle 20 in poi, l'appuntamento con il game show investigativo salterà per tutta la durata della competizione calcistica, congedandosi così dai suoi affezionatissimi spettatori per qualche settimana.