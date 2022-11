Cambio programmazione Rai a partire dal prossimo 21 novembre 2022. I Mondiali di calcio saranno uno degli eventi che terrà banco nei palinsesti della tv di Stato e comporteranno un bel po' di modifiche sia nella fascia del daytime che in quella di prima serata.

Cambiamenti che, in un primo momento, non riguarderanno da vicino l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore 7, tra i prodotti più amati e seguiti dal pubblico del pomeriggio.

Situazione differente, invece, per Alberto Matano che la con la sua Vita in diretta, subirà una netta riduzione riguardante la durata complessiva.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma: cambio programmazione Rai dal 21 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai partirà il prossimo 21 novembre quando entrerà nel vivo l'appuntamento con i Mondiali di calcio 2022.

Le partite imperverseranno nella fascia del daytime pomeridiano e porteranno ad una serie di cambiamenti legati alla durata e all'orario di inizio delle trasmissione storiche che popolano il palinsesto della rete ammiraglia Rai.

Tuttavia, nella settimana che va dal 21 al 25 novembre, tali cambiamenti non interesseranno l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera resta confermata nella sua consueta fascia oraria: non si fermerà ne tantomeno subirà uno stop in daytime, visto che la sospensione di due settimane prenderà il via soltanto a partire da lunedì 28 novembre 2022.

Alberto Matano perde spazio e viene ridotto: cambio programmazione Rai dal 21 novembre

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda La Vita in diretta condotta da Alberto Matano che nella settimana dal 21 al 25 novembre andrà in onda in versione ridotta.

Le puntate del talk show prenderanno il via come sempre alle 17:05 circa ma termineranno un'ora dopo, verso le 18:10.

A seguire andrà in onda l'appuntamento con il quiz L'Eredità condotto da Flavio Insinna che pure anticiperà l'orario di inizio per lasciare poi la linea al Tg1 e successivamente, alle 20:00 in punto, sarà la volta di un nuovo match valido per i Mondiali di calcio 2022.

Insomma una programmazione ballerina per la rete ammiraglia Rai che, in queste prime giornate di novembre ha confermato la sua leadership in daytime.

Il Paradiso delle signore domina gli ascolti del pomeriggio

Gli ascolti del pomeriggio sono in costante crescita: il talk show di Serena Bortone viaggia ormai su una media che si aggira sopra al 15% di share con oltre 1,6 milioni di spettatori al giorno.

A seguire, fa molto meglio Il Paradiso delle signore che tutti i giorni riesce ad appassionare una media di quasi due milioni di spettatori, arrivando anche a toccare punte del 23% di share e ascolti che battono la concorrenza Mediaset.

Ottimi risultati anche per La vita in diretta di Alberto Matano che, da questo inizio stagione, è sempre stato leader della sua fascia oraria, battendo gli ascolti del programma competitor Pomeriggio 5, presentato da Barbara d'Urso.

Con uno share che si aggira tra il 20 e il 22%, Matano riesce ad avere ampiamente la meglio su Pomeriggio 5, fermo al 13-15% di share.