Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del 2023. Le novità interesseranno in primis la fascia del prime time, dove ci saranno un po' di novità e cambiamenti sia per quanto riguarda il genere varietà/reality, sia per quanto riguarda le fiction.

Tra i titoli che torneranno in onda spicca Luce dei tuoi occhi 2, la serie con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno che, con la prima stagione, ha registrato ottimi ascolti in prime time.

Spazio anche al ritorno di Pio e Amedeo, confermati su Canale 5 nonostante il flop di ascolti registrato con Emigratis questo autunno.

Il ritorno di Luce dei tuoi occhi 2: cambio programmazione Mediaset 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il 2023 prevede il ritorno in prime time di un po' di fiction che hanno saputo intercettare il gradimento del pubblico.

Dopo il buon successo di Viola come il mare 2 con Can Yaman, testata questo autunno in prime time, ecco che si continuerà con il ritorno di Luce dei tuoi occhi 2.

La serie noir con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta, dopo gli ottimi ascolti registrato con la prima stagione, seguita da una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori.

Tra i titoli confermati per la stagione televisiva 2023 di Canale 5, spicca anche Buongiorno mamma 2 con protagonista Raoul Bova, che torna a Mediaset dopo il successo dello scorso anno con Don Matteo.

Pio e Amedeo confermati: cambio programmazione Mediaset 2023

Tra i nuovi titoli della stagione 2023, invece, spicca Il Patriarca, una nuova serie televisiva con protagonista Claudio Amendola destinata alla prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

Cambiamenti e novità anche per quanto riguarda il genere intrattenimento in prime time, dove è confermato il ritorno del duo comico composto da Pio e Amedeo.

Nonostante gli ascolti poco entusiasmanti registrati questo autunno con la nuova edizione di Emigratis, promossa da Italia 1 a Canale 5, ecco che i vertici del Biscione hanno scelto di dare comunque spazio a Pio e Amedeo in prime time, con la seconda edizione di Felicissima Sera.

Tornano Isola dei famosi e Temptation Island nella programmazione Mediaset 2023

In prime time tornerà anche Michelle Hunziker con la seconda edizione di Michelle Impossibile e ci sarà spazio per due serate evento che avranno come protagonisti i ragazzi de Il Volo.

Per quanto riguarda il genere reality show, entro il prossimo aprile giungerà al termine la settima edizione del Grande Fratello Vip e, a quel punto, ci sarà spazio per una nuova stagione de L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi.

In estate, invece, tornerà l'appuntamento con Temptation Island, il reality show delle tentazioni curato da Maria De Filippi.