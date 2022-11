Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset durante il mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio dove, in occasione del periodo natalizio, il palinsesto di Canale 5 subirà delle importanti modifiche.

A farne le spese sarà la messa in onda di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che, come da tradizione, andrà in pausa durante il periodo delle feste natalizia.

In prime time, invece, cambiamenti importanti anche per quanto riguarda la messa in onda del Grande Fratello Vip 7, che verrà ridotto.

Uomini e donne si ferma: cambio programmazione tv dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre riguarderà in primis l'appuntamento con Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi verrà sospesa a partirà da metà mese con l'avvicinarsi del periodo delle festività natalizie.

Uno stop che si ripete ormai ogni anno anche se, per la stagione televisiva 2022, Mediaset ha scelto di non puntare sui classici film a tema natalizio al posto del talk show dei sentimenti.

Terra Amara al posto di Uomini e donne: cambio programmazione tv dicembre

Da metà dicembre, infatti, la fascia oraria che normalmente viene presieduta da Uomini e donne, passerà nelle mani di un altro prodotto amatissimo dal pubblico della rete ammiraglia.

Trattasi di Terra Amara, la soap opera turca che tornerà in onda a partire da lunedì 14 novembre dopo la cancellazione definitiva della soap Una Vita, che ha chiuso i battenti anche nel nostro Paese con la messa in onda delle puntate conclusive di sempre.

La messa in onda di Terra Amara, durante il periodo delle feste natalizie, sarà assicurata in versione "extra-large": le puntate, infatti, andranno in onda dalle 14:10 alle 16:10 circa e in tal modo occuperanno anche lo slot orario di Uomini e donne.

La situazione tornerà alla normalità a partire da gennaio 2023, quando ci sarà nuovamente l'appuntamento con Uomini e donne alle ore 14:45 e di conseguenza, Terra Amara, tornerà di nuovo nella fascia che va dalle 14:10 alle 14:45 post Beautiful.

Il GF Vip 7 viene tagliato in prima serata: cambio programmazione tv dicembre

E poi ancora, il cambio programmazione tv di dicembre 2022, interesserà anche l'appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 7.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, non sarà più trasmesso per due volte alla settimana ma andrà in onda con un singolo appuntamento settimanale.

La messa in onda è confermata di lunedì sera su Canale 5, mentre la puntata del giovedì sarà sospesa per tutto il mese di dicembre.

Il reality show tornerà al doppio appuntamento serale a partire da mese di gennaio e fino alla fine di questa settima edizione, che saluterà il suo affezionato pubblico solo a marzo 2023 con la finalissima e la proclamazione del nuovo vincitore assoluto.

Le Iene in pausa su Italia 1, confermato Una poltrona per due il 24 dicembre

Novità in arrivo anche per quanto riguarda la programmazione serale di Italia 1 del prossimo dicembre 2022.

Le novità riguarderanno in primis il martedì sera, dove l'appuntamento con Le Iene andrà in ferie a metà mese, sempre in concomitanza con l'inizio del periodo natalizio.

Per un po' di settimane, quindi, la trasmissione condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari sarà sostituita da un ciclo di film.

Per la serata del 24 dicembre, invece, in prime time su Italia 1 è confermato l'appuntamento con il film "Una poltrona per due", ormai diventato un vero e proprio classico della programmazione natalizia, in grado ogni anno di attirare l'attenzione di oltre due milioni fissi di spettatori.

Controcorrente al posto di Stasera Italia su Rete 4: le novità del palinsesto di dicembre

Su Rete 4, invece, proseguiranno gli appuntamenti con i vari talk show politici che animano il palinsesto della rete diretta con successo da Sebastiano Lombardi.

Nell'access prime time, invece, al posto di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli ci sarà spazio per la versione quotidiana di Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentile già sperimentato con successo nel weekend e nella programmazione estiva.

Nella fascia del preserale, invece, subito dopo l'appuntamento con il Tg4 della sera, ci sarà spazio per le nuove puntate di Tempesta d'amore.

La soap opera tedesca proseguirà la sua messa in onda in prima visione assoluta per tutto il periodo delle feste natalizie, senza alcun tipo di interruzione. Un appuntamento ormai consolidato nel palinsesto di Rete 4, in grado di attirare ogni sera l'attenzione di circa 800 mila spettatori con quasi il 5% di share, in una fascia oraria complicata, dominata dalle edizioni di punta del Tg 1 e del Tg 5.