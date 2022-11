Proseguono le puntate pomeridiane con Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse il 16 e 17 novembre, rivelano che Ezio deciderà di lasciare il suo lavoro al fianco di Umberto dopo l'ennesimo rimprovero di quest'ultimo. Salvatore invece, sarà ancora scosso per l'addio di Anna. Il ragazzo inizierà a trovare una buona confidente nella giovane Elvira, alla quale riuscirà a confessare i suoi sentimenti. Flora inizierà ad essere sempre più dispiaciuta per le sue angherie e quelle di Umberto nei confronti di Maria.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 16 e 17 novembre: Adelaide fa un gesto d'amore per Marco

La Contessa sarà sempre più preoccupata per le sorti di Marco. Il ragazzo, dopo essere stato messo in difficoltà dal fratello Tancredi e da Umberto, è arrivato a pensare di lasciare la sua carriera giornalistica. Per incoraggiare il nipote, la Contessa deciderà di organizzare al Circolo un evento letterario, dove Marco presenzierà come giudice. Clara non ha detto la verità sul suo secondo lavoro e Irene verrà ben presto a conoscenza delle sue bugie. Don Saverio sarà preoccupato per le sorti della nipote, che per aiutare la sua famiglia, si è trovata un nuovo lavoro come donna delle pulizie all'interno di un palazzo.

L'amicizia tra Salvo ed Elvira si consoliderà sempre di più.

Vito continuerà ad essere interessato alla bella Maria e Armando lo inviterà a farsi avanti. Ravasi inizierà ad avere dei forti sensi di colpa verso Puglisi, dopo aver bocciato il suo disegno. Umberto, spietato uomo di affari, inviterà la sua fidanzata a non farsi scrupoli e a continuare a salvaguardare il suo posto di lavoro come meglio può.

Trame Il Paradiso delle signore 16-17 novembre: Adelaide mette in guardia Flora

La battaglia tra la Ravasi e Adelaide sembrerà continuare a discapito di Maria. Proprio la Contessa farà il suo ingresso al Paradiso, ricordando a Ravasi di aver vinto la battaglia ma non la guerra. Ezio e Umberto avranno una nuova discussione, nella quale Guarnieri sarà molto duro con Colombo.

Quest'ultimo non ci penserà due volte e deciderà di lasciare il suo lavoro alla Palmieri. L'evento al Circolo porterà Marco a conoscere un giovane giornalista. Sarà proprio quest'ultimo a smuovere in Marco qualcosa e a fargli rivalutare la sua idea di lasciare il suo lavoro.

Matilde verrà a conoscenza di una verità scottante riguardo Ravasi. Frigerio scoprirà infatti che i sospetti di Adelaide su Flora erano fondati, in quanto quest'ultima ha rubato il disegno di Puglisi. Frigerio non saprà come comportarsi dopo questa scoperta.