Momenti drammatici si vivranno nel corso delle prossime puntate di Terra amara, visibili prossimamente su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera segnalano che Demir Yaman non esiterà a ferire gravemente il rivale Yilmaz Akkaya per riavere Zuleyha Altun con sè.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan organizza il fidanzamento con Yilmaz alla tenuta di Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in prima visione assoluta, rivelano che Demir sarà protagonista di un vero e proprio colpo di testa.

Tutto inizierà quando Sevil non darà il suo nullaosta per il fidanzamento tra sua figlia e Yilmaz.

Ma Mujgan non vorrà sentire ragioni, tanto da continuare i preparativi per le sue nozze con l'amato. La pediatra, infatti, avrà intenzione di celebrare il suo fidanzamento alla tenuta di Fekeli. Un evento che sembrerà filare senza intoppi. La dottoressa Hekimoglu, infatti, potrà contare sull'appoggio di Akkaya, Ali, un' amica e Cetin, con questi ultimi che vestiranno i panni di testimoni. Tuttavia, il clima festoso si trasformerà presto in una vera e propria tragedia.

Zuleyha fugge alla tenuta di Akkaya insieme a suo figlio

Nelle puntate turche di Terra Amara, Zuleyha apprenderà un'amara verità su suo marito. La donna, infatti, scoprirà che Demir aveva tentato di uccidere accidentalmente lei e Mujgan dopo aver manomesso il sistema frenante della macchina di Yilmaz.

Una scoperta che lascerà sconvolta l'Altun, la quale informerà il giovane Yaman di non voler stare al fianco di un assassino. Non contenta, la donna farà i bagagli e, beneficiando di una momentanea disattenzione generale, fuggirà in direzione casa di Yilmaz in compagnia di suo figlio. Neanche a dirlo, l'arrivo della donna susciterà la sorpresa di Akkaya, il quale le concederà il permesso di entrare nella sua tenuta, dove si sta svolgendo il suo fidanzamento.

Un mossa che costerà caro al povero ex meccanico.

Demir Yaman spara al rivale per riprendersi sua moglie

Demir Yaman perderà il lume della ragione quando scoprirà che sua moglie ha trovato rifugio nella tenuta del suo rivale. Per questo motivo, il ricco imprenditore chiederà ai suoi scagnozzi di sparare fino a quando Zuleyha non tornerà a casa.

La reazione di Fekeli e Yilmaz non si farà attendere, tanto da rispondere agli spari, dando luce così ad un aspro conflitto dove nessuno apparirà intenzionato a riconsegnare l'Altun. Alla fine, il giovane Yaman riuscirà a riprendersi sua moglie dopo aver sparato alle spalle ad Akkaya, che tramortirà al suolo privo di sensi. Il fidanzato di Mujgan riuscirà a sopravvivere? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.