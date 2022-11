Cambio programmazione sulle reti Rai durante il mese di dicembre, in concomitanza con l'arrivo del periodo natalizio.

Le novità riguarderanno in primis la messa in onda di Ballando con le Stelle, lo show di punta del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, il quale chiuderà i battenti per questa edizione, salutando il pubblico in un giorno diverso rispetto al solito.

Per quanto riguarda l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, sono in arrivo buone notizie per i fan: quest'anno non è previsto uno stop a Natale.

Ballando con le stelle chiude: cambio programmazione Rai Natale 2022

Il cambio programmazione Rai di Natale 2022 porterà delle modifiche legate alla messa in onda di Ballando con le stelle 2022.

Lo show di punta del sabato sera condotto da Milly Carlucci, durante il mese di dicembre, subirà delle modifiche importanti, dettate in primis dall'esigenza di dover lasciare spazio alla messa in onda delle partite di calcio dei Mondiali 2022.

Di conseguenza lo show di Milly Carlucci il 10 dicembre non sarà in onda su Rai 1 e tornerà in video sabato 17 dicembre con la messa in onda della semifinale in diretta.

La finalissima di Ballando con le stelle non sarà trasmessa di sabato sera: lo show chiuderà i battenti e saluterà il suo affezionatissimo pubblico venerdì 23 dicembre.

Quando c'è la finalissima di Ballando con le stelle 2022: cambio programmazione Rai

In questo modo si eviterà la messa in onda nella serata della Vigilia di Natale, quando il palinsesto della rete ammiraglia è monopolizzato dagli appuntamenti religiosi, tra cui la Santa Messa con Papa Francesco in onda in diretta da Roma.

Milly Carlucci saluterà gli appassionati del suo show con un giorno di anticipo rispetto alla programmazione tradizionale, dopodiché si preparerà a tornare in onda nuovamente durante i primi mesi del 2023.

In primavera è prevista la messa in onda della quarta edizione de Il Cantante Mascherato, confermato nel palinsesto della rete ammiraglia dopo gli ascolti positivi delle passate annate.

Quest'anno la Rai ha scelto di programmare lo show al sabato sera: di conseguenza Milly Carlucci dovrà vedersela ancora una volta con Maria De Filippi e il serale di Amici 22.

Il Paradiso delle signore non si ferma: cambio programmazione Rai Natale 2022

Il cambio programmazione Rai del prossimo dicembre 2022 interesserà anche l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera che tutti i giorni tiene incollati ai televisori una media di quasi due milioni di spettatori, quest'anno non subirà alcun tipo di stop in daytime.

A differenza di quanto accaduto nelle stagioni precedenti, questa volta la Rai ha preferito non stoppare le puntate inedite della soap opera durante il periodo natalizio.

Di conseguenza Il Paradiso delle signore non si ferma e i nuovi episodi saranno regolarmente trasmessi in prima visione assoluta anche durante le settimane di Natale.

Una decisione che dal punto di vista auditel potrebbe regalare grandi soddisfazioni al prodotto, quest'anno già ampiamente promosso dal pubblico con ottimi risultati d'ascolto e picchi che sfiorano anche il muro del 25% nella competitiva fascia oraria del primo pomeriggio.