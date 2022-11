Cambio programmazione Rai durante il mese di dicembre 2022. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche in vista anche del periodo natalizio ma, i fan de Il Paradiso delle Signore 7, possono tirare un sospiro di sollievo.

L'appuntamento con la soap opera pomeridiana non risulta sospeso in occasione del periodo delle feste ma si fermerà verso la fine di novembre per l'inizio dei Mondiali di calcio 2022.

Giunge al termine anche Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Il Paradiso 7 non si ferma per Natale: cambio programmazione Rai dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di dicembre 2022 prevede che Il Paradiso delle signore si fermerà per lasciare spazio ai Mondiali di calcio dal 28 novembre fino al 9 dicembre.

La soap riprenderà da lunedì 12 dicembre e, da quel momento in poi, non saranno previsti ulteriori stop e pause in daytime.

A differenza di quanto è accaduto nelle passate stagioni, la soap opera non si fermerà durante il periodo delle feste natalizie, dato che quest'anno la Rai ha scelto di far proseguire regolarmente la messa in onda nel daytime pomeridiano.

Una decisione che sicuramente renderà felici i tantissimi appassionati della soap, i quali avranno così la possibilità di passare le feste di Natale in compagnia dei loro beniamini.

Stop per Ballando con le stelle 2022: cambio programmazione Rai dicembre

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, quindi, proseguirà regolarmente e accompagnerà il pubblico per tutta la durata della stagione 2023, fino a maggio, quando poi ci sarà il consueto stop per la pausa estiva.

Tornando al cambio programmazione Rai di dicembre 2022, le novità interesseranno anche la fascia del sabato sera, attualmente presieduta con successo da Ballando con le stelle.

Lo show condotto da Milly Carlucci giungerà al termine con questa edizione che sta regalando ottimi ascolti alla prima serata di Rai 1.

Le puntate trasmesse fino a questo momento, nel difficile slot del sabato sera, hanno registrato una media di circa 4 milioni di spettatori a settimana, toccando picchi del 26%.

La finale di Ballando con le stelle cambia giorno di programmazione su Rai 1

Numeri che hanno permesso a Milly Carlucci di accorciare sempre più le distanze da Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez con la partecipazione di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Dicembre sarà il mese in cui Milly Carlucci dovrà salutare il suo affezionatissimo pubblico anche se, la finale di Ballando con le stelle, cambierà giorno di messa in onda.

Quest'anno, infatti, per evitare la messa in onda dell'ultima puntata nella serata della Vigilia di Natale, ecco che la finalissima sarà trasmessa venerdì 23 dicembre, sempre in prime time sulla rete ammiraglia.