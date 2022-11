Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di novembre 2022. I cambiamenti e le novità riguarderanno in primis Il Paradiso delle signore 7, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1. Novità anche per quanto riguarda la messa in onda di Ballando con le stelle: lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Entrambe le trasmissioni subiranno delle modifiche per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2022.

Il Paradiso delle signore 7 si ferma: cambio programmazione Rai novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai da metà novembre 2022 sarà dettato in primis dalla messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio di Qatar 2022, le quali occuperanno gran parte del palinsesto pomeridiano e serale della rete ammiraglia.

Fra i programmi che ne "faranno le spese" per qualche settimana c'è anche Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi è ormai diventata uno dei fiori all'occhiello della programmazione di Rai 1, registrando ascolti che ogni giorno oscillano tra il 20 e il 22% di share medio. Tuttavia, per un paio di settimane ci sarà una momentanea sospensione dal palinsesto.

Il cambio programmazione per Il Paradiso delle signore comincerà lunedì 28 novembre: la soap non sarà trasmessa per lasciare spazio alle partite di calcio e questa pausa andrà avanti fino al 9 dicembre 2022.

I nuovi appuntamenti con la settima stagione della soap torneranno in onda nuovamente da lunedì 12 dicembre e da quel momento in poi non saranno previsti altri stop in daytime.

Per queste feste natalizie quindi, la soap ambientata nel grande magazzino milanese, sarà in onda regolarmente nella consueta fascia oraria del primo pomeriggio.

Slitta Ballando con le stelle: cambio programmazione Rai novembre

Inoltre, qualche novità della programmazione Rai per il mese di novembre 2022 interesserà anche l'appuntamento con Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto con successo da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

Sabato 26 novembre, lo show di Rai 1 non comincerà nel consueto orario fissato alle 20:35, ossia subito dopo il TG1 della sera. La messa in onda di una partita dei Mondiali prevista alle ore 20, farà infatti slittare in avanti l'inizio di Ballando con le stelle, che verrà trasmesso eccezionalmente a partire dalle ore 21:50, ossia oltre un'ora dopo l'orario canonico.

Cambio giorno per la finale di Ballando con le stelle 2022

Un ulteriore cambio palinsesto per Ballando con le stelle avverrà anche in vista della finalissima, che non sarà trasmessa sabato 24 dicembre, bensì verrà anticipata a venerdì 23 dicembre in prime time.

Insomma sarà un "palinsesto ballerino" per lo show condotto con successo da Milly Carlucci che, anche quest'anno, sta avendo buone soddisfazioni dai dati Auditel. La media delle puntate già trasmesse risulta essere superiore al 22% di share, con quasi quattro milioni di spettatori.

Terminato l'appuntamento con questo show, Milly Carlucci si rimetterà poi al lavoro per una nuova edizione de Il Cantante Mascherato, la cui messa in onda è prevista nei primi mesi nel 2023 sempre su Rai 1.