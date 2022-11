Quando va in onda Viola come il mare 2 e chi ci sarà nel cast? La fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi si avvia ormai verso il gran finale della prima stagione e i tantissimi fan sono già curiosi di sapere se ci sarà un nuovo ciclo di puntate inedite.

La fiction, alla luce dei buoni ascolti che ha saputo intercettare e conquistare nel corso di queste settimane, tornerà in onda con un nuovo ciclo di puntate in prima visione assoluta ma, per vederla in onda, bisognerà attendere un bel po' di tempo.

Confermate le nuove puntate di Viola come il mare 2 su Canale 5

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati i protagonisti dell'autunno televisivo di Canale 5 dal punto di vista delle serie televisiva.

Con Viola come il mare, in queste settimane di messa in onda, hanno saputo conquistare il gradimento del pubblico, riuscendo soprattutto a fidelizzare una vasta fetta di spettatori giovani e giovanissimi.

Le vicende di Francesco Demir e quelle della giornalista Viola Vitale hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori che, adesso, attendono con trepidazione di scoprire se ci sarà una seconda serie.

Ecco quando va in onda Viola come il mare 2 in tv

Ebbene, alla luce del buon successo ottenuto in tv e streaming online, Mediaset ha scelto di tornare a puntare sulla fiction, confermando così la messa in cantiere di Viola come il mare 2.

La serie televisiva prodotta da LuxVide tornerà in onda con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta ma, per vederli in onda, bisognerà attendere un po' di tempo.

Al momento, infatti, gli sceneggiatori sono al lavoro per la stesura delle nuove trame e degli intrighi che terranno banco nel corso delle prossime puntate della seconda serie ma, per vederle in onda, bisognerà avere un bel po' di pazienza.

Le anticipazioni sul futuro di Viola come il mare 2, infatti, rivelano che le riprese della serie cominceranno nel corso del 2023, mentre la messa in onda della fiction su Canale 5 sarebbe prevista solo nell'autunno dell'anno successivo, ossia nel 2024.

Can Yaman confermato nel cast di Viola come il mare 2

Chi ci sarà nel cast di questa seconda stagione?

Le prime anticipazioni rivelano che tutto continuerà a ruotare intorno alle vicende di Francesco e Viola, ossia Can Yaman e Francesca Chillemi.

La coppia d'oro della fiction Mediaset sarà al centro delle nuove trame di questo secondo capitolo e non si esclude che, tra i due, possa sbocciare anche l'amore.

Durante le puntate della prima serie i due hanno mostrato una certa complicità, ma non si sono mai spinti oltre, tanto che Viola ha intrapreso una relazione con un altro uomo.

Eppure la passione tra i due non è passata inosservata tra i tantissimi fan e spettatori social della serie che, a questo punto, si augurano di assistere al trionfo dell'amore nel corso delle nuove puntate di Viola come il mare 2.