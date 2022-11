Cambio programmazione Rai 1 per il mese di dicembre 2022. Le novità interesseranno l'appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier e quello con Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera, infatti, subirà uno stop di due settimane dovuto all'inizio dei Mondiali di calcio 2022 ma successivamente non ci saranno ulteriori paure durante il periodo natalizio.

Per il talk show domenicale, invece, sono in arrivo dei cambiamenti legati alla durata delle puntate del mese di dicembre.

Il Paradiso delle signore in pausa tra novembre e dicembre: cambio programmazione Rai 1

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai 1 per il mese di dicembre 2022 interesserà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, ormai diventato uno dei più seguiti dal pubblico della rete ammiraglia.

Con una media di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 20 e il 23%, la soap opera con protagonista Roberto Farnesi ha saputo intercettare il gradimento del pubblico, riuscendo a diventare un punto di riferimento importante per una vastissima fetta di Italiani.

Il palinsesto della soap opera per il prossimo dicembre 2022 subirà delle importanti modifiche. Dal 28 novembre al 9 dicembre 2022, infatti, gli episodi inediti de Il Paradiso delle signore 7 verranno sospesi nella fascia del primo pomeriggio, per lasciare spazio alla messa in onda dei Mondiali di calcio.

Il Paradiso 7 non si ferma per Natale: cambio programmazione Rai 1 dicembre

I nuovi episodi della soap italiana torneranno in onda nuovamente a partire da lunedì 12 dicembre e, la novità di questa stagione, è che non ci saranno ulteriori stop in occasione del periodo delle feste di Natale 2022.

Lo scorso anno (e anche nelle stagioni precedenti), la programmazione de Il Paradiso delle signore veniva interrotta a ridosso delle giornate di festa, così da evitare la messa in onda in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori era in compagnia dei propri cari e si sarebbe perso l'appuntamento con la soap.

Quest'anno, però, complice la pausa di due settimane che si verificherà tra fine novembre e i primi di dicembre, si è scelto di non interrompere la soap.

Di conseguenza, Il Paradiso delle signore 7 sarà regolarmente in onda anche a ridosso del periodo natalizio, con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Mara Venier tagliata con Domenica In: cambio programmazione Rai1 dicembre

Cambio programmazione anche per Domenica In, il talk show del pomeriggio festivo di Rai 1 condotto con successo da Mara Venier.

Il palinsesto di questo ultimo mese del 2022 sarà particolarmente "ballerino" per il programma, che sarà in onda per diverse puntate in forma ridotta.

Il 4, 11 e 18 dicembre l'appuntamento domenicale condotto da Mara Venier si presenterà al pubblico con una durata inferiore rispetto al normale.

Domenica In verrà tagliata per lasciare spazio il 4 e 18 dicembre alle partite dei Mondiali di calcio mentre l'11 dicembre sarà la volta della finalissima di Eurovision Junior Song Contest che sarà in onda dalle 15:50 in poi sulla rete ammiraglia.