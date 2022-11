Can Yaman sarebbe alle prese con un periodo difficile della sua vita. Terminata la messa in onda di Viola come il mare in prima visione assoluta su Canale 5, l'attore turco ha fatto perdere le sue tracce per un po' di tempo, tanto da far preoccupare i fan che si sono chiesti cosa gli stesse succedendo.

In questi giorni l'attore è tornato attivo su Instagram, dove ha postato gli scatti di una nuova campagna pubblicitaria che lo vede protagonista, ma secondo i retroscena riportati dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, sarebbe alle prese con un momento complicato e la colpa sarebbe anche del rapporto con Francesca Chillemi.

Cala il gelo tra Can Yaman e Francesca Chillemi dopo Viola come il mare

Viola come il mare si è conclusa da poche settimane su Canale 5 e a destare grande attenzione è stata la scelta dell'attore, che non ha proferito parola sul finale della serie televisiva e, come se non bastasse, tra Can Yaman e Francesca Chillemi è calato il gelo.

I due protagonisti della fiction prodotta da Lux Vide hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social, tanto da insospettire i fan social, i quali hanno temuto che tra i due potesse esserci stato un furioso litigio.

Al tempo stesso c'è chi sostiene che quella di Can e Francesca sia stata solo una "mossa pubblicitaria" per accrescere la curiosità sul finale della serie televisiva, che ha registrato ascolti positivi, ma non eccezionali, in prime time.

'Periodo difficile per la star turca', la rivelazione su Can Yaman

Il mistero sembra infittirsi sempre più e in queste ore a svelare dei retroscena sull'attore turco ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti.

A quanto pare Can Yaman sarebbe alle prese con un periodo decisamente complicato e difficile della sua vita.

"Per la star turca è un periodo difficile. Era volato a Budapest per le riprese della serie El Turco, ma un infortunio al piede l'ha costretto a tornare in Turchia per un po'", fa sapere il settimanale.

'Ha il cuore a pezzi per Francesca Chillemi', il retroscena su Can Yaman

"C'è chi insinua che lui non abbia preso bene la rottura con Francesca Chillemi.

Forse Can teneva davvero a lei e ora ha il cuore a pezzi", fa sapere ancora la rivista.

Al tempo stesso, però, ci sarebbe pure chi sostiene che questo gelo tra Can e Francesca si sarebbe venuto a creare a causa dei risultati d'ascolto positivi, ma non "clamorosi", registrati da Viola come il mare nel corso delle varie settimane di programmazione su Canale 5.

La fiction ha registrato una media complessiva inferiore ai tre milioni di spettatori con uno share compreso tra il 15 e il 17%.