Can Yaman rompe il silenzio sui social e fa chiarezza dopo le indiscrezioni e i rumor che sono usciti in queste settimane sul suo conto.

Il divo turco, dopo un lungo periodo di silenzio sul suo profilo ufficiale Instagram, è tornato a postare contenuti ma non ha proferito parola su quanto sarebbe successo in quelle settimane in cui aveva staccato la spina dal "mondo virtuale".

Ma, alla fine, dopo una serie di indiscrezioni emerse sui giornali, ha scelto di intervenire in prima persona e fare chiarezza su quanto sta succedendo.

Il protagonista di Viola come il mare, Can Yaman, rompe il silenzio social

Nel dettaglio, Can Yaman prima ancora che giungesse al termine la prima stagione di Viola come il mare su Canale 5, aveva scelto di perseguire la strada del silenzio.

L'attore turco aveva scelto di non proferire parola in merito al finale della serie tv che lo ha visto protagonista con Francesca Chillemi e non si è espresso neppure sulla riconferma della fiction per una seconda stagione.

Insomma, un silenzio religioso quello del celebre attore turco che ha così staccato la spina dal mondo social, alimentando non poche preoccupazioni tra i suoi fan.

Rapporto finito tra Can Yaman e Francesca Chillemi dopo la fine di Viola come il mare?

In queste settimane, inoltre, sui giornali di gossip sono emerse delle indiscrezioni sul suo conto, secondo lui Can Yaman starebbe attraversando un periodo difficile e in particolar modo, avrebbe il cuore spezzato per la rottura avvenuta con Francesca Chillemi.

Si vocifera, infatti, che terminati gli impegni sul set di Viola come il mare, i due attori non sarebbero rimasti in buoni rapporti e una lite avrebbe messo fine al loro rapporto di amicizia, al punto da spezzare il cuore al divo turco che ha conquistato il pubblico italiano.

Ma qual è la verità dei fatti? Cosa sta succedendo nella vita di Can Yaman?

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato lo stesso attore turco che, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha scelto di raccontare la sua verità.

La verità di Can Yaman: 'Non è vero che sono triste'

"Non è vero che sono triste e mi sono fatto male ad una gamba", ha scritto Can smentendo così le indiscrezioni che sono uscite sui giornali in queste settimane.

"Professionalmente, è stato un periodo particolare della mia vita che richiede massima concentrazione, autodisciplina e sacrificio", ha dichiarato ancora l'attore turco.

Insomma, sarebbe un periodo particolarmente intenso dal punto di vista professionale, motivo per il quale Can Yaman avrebbe scelto di evitare ogni tipo di distrazione per concentrarsi al meglio sul da farsi e sui nuovi impegni che lo vedranno protagonista sempre sul piccolo schermo.