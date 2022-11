Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con il Paradiso delle Signore, la soap che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05. Nel corso della settimana che va dal 21 al 25 novembre, non mancheranno nuovi ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare i riflettori tornano a essere puntati su Ezio, il quale si è trasferito temporaneamente a casa di Vittorio in attesa che le acque si calmino, dopo lo scandalo che l'ha visto coinvolto con Veronica. In seguito a un diverbio sorto con il Commendatore Umberto, ha perso il suo lavoro alla Palmieri: sta attraversando un momento molto difficile.

Alfredo fa ritorno al Paradiso delle Signore

Nel corso dei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, prima di comunicare a Veronica di aver perso il suo impiego alla Palmieri, Ezio preferisce rimboccarsi le maniche per cercare un nuovo lavoro e condivide le sue idee con Gloria. Alfredo è finalmente guarito e fa ritorno al magazzino. Si rende conto, sin da subito, che tra Vito e Maria può sbocciare l'amore, pertanto fa pressioni sul nuovo contabile affinché faccia il primo passo verso la sarta. Il giovane Lamantia, infatti, scrive finalmente una lettera a Puglisi. Intanto Alfredo prova a sondare il terreno con Irene facendole un invito, ma la Venere rifiuta.

Di recente il rapporto tra Flora e Umberto si è gelato.

I due si sono lasciati. Tuttavia, nonostante i tentativi del commendatore per riallacciare il legame, la giovane stilista si allontana e si confida con Marcello. Siccome Adelaide non si lascia sfuggire nulla, percepisce che sia accaduto qualcosa tra il suo ex e la sua acerrima nemica, così chiede al giovane Barbieri di rivelarle quanto sa.

Anche Vittorio e Matilde si sono allontanati in seguito a un'accesa discussione. Frigerio, però, è molto triste per quanto accaduto e Conti, temendo che possa lasciare il Paradiso, le parla. Improvvisamente una terribile notizia irrompe: negli Stati Uniti è stato assassinato il presidente John Fitzgerald Kennedy.

Un grande evento al Paradiso delle Signore

In seguito all'assassinio di Kennedy, Adelaide decide di organizzare un evento al Circolo. Coglie l'occasione per chiedere a Umberto di aiutarla, in questo modo potrebbero trascorrere del tempo insieme e riavvicinarsi. Intanto Flora lascia la suite che condivide con il commendatore.

Ezio sta pensando di mettersi in proprio e Gloria lo supporta a pieno. Entusiasta per i risvolti lavorativi, il signor Colombo decide di informare finalmente Veronica, Stefania e Gemma delle sue dimissioni alla Palmieri, e le tranquillizza annunciando di avere già un'altra offerta che intende accettare. Per quanto sia felice di avere una seconda possibilità, Ezio non riesce a non pensare al suo desiderio di avviare una propria attività senza dipendere da nessuno.

Pertanto, dopo aver riflettuto attentamente su cosa vuole fare, si confida con la sua ex moglie.

Sconvolto per quanto accaduto negli Stati Uniti, Vittorio riceve una visita inaspettata da Matilde a casa sua. In seguito al loro riavvicinamento, Conti la invita a una cena nel corso della quale ci saranno anche dei suoi amici. Maria, invece, accetta l'invito di Vito, ma il loro appuntamento non va come previsto. Ciononostante, il contabile del Paradiso non si arrende e le propone di uscire una seconda volta.

Sebbene ci siano stati dei fraintendimenti tra loro, Elvira tiene molto a Salvo e cerca di capire come sta realmente.

Umberto vuole riconquistare la stilista del Paradiso

Dopo essersi allontanata da Umberto, la giovane Ravasi si rende conto di amarlo ancora e parlando con Marcello quest'ultimo le consiglia di raggiungerlo al Circolo e di parlargli.

Tuttavia, quando arriva sul posto, vede Adelaide in sua compagnia.

Don Saverio capisce che le acque si sono finalmente calmate e lo comunica subito a Veronica. Tuttavia quest'ultima non torna a vivere immediatamente con Ezio.

Marco riceve un'offerta di lavoro che potrebbe segnare una svolta decisiva nella sua vita e la comunica alla sua fidanzata Stefania. Umberto non si arrende: è determinato nel voler riconquistare la stilista del Paradiso, pertanto compie un passo decisivo per il loro rapporto e le compra l'anello di fidanzamento. Ovviamente, avendo assistito alla scena, Marcello coglie l'occasione per riferirlo ad Adelaide. Quest'ultima va su tutte le furie. Dapprima sfoga tutta la sua collera e successivamente si lascia consolare dal tenero abbraccio del giovane Barbieri.