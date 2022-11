Doc 3 - Nelle tue mani tornerà in onda in prime time su Rai 1. A svelare dei nuovi retroscena sulle nuove puntate di questa terza stagione è stato il protagonista Luca Argentero che, in una recente intervista concessa a Fabio Fazio, ha parlato del futuro della serie tv e di quello che succederà nella prossima stagione.

Luca Argentero ha svelato di aver letto le sceneggiature della nuova stagione e di esserne rimasto profondamente colpito.

L'atteso ritorno di Doc 3 - Nelle tue mani con Luca Argentero

Nel dettaglio, l'appuntamento con Doc 3 - Nelle tue mani è confermato nel prime time della rete ammiraglia con un nuovo ciclo di puntate in prima visione assoluta.

Del resto, anche la seconda stagione della fiction medical di Rai 1 ha registrato un boom clamorosi di ascolti, con picchi che hanno sfiorato la soglia dei sette milioni di spettatori e uno share che ha toccato anche punte del 32%.

Insomma, dati auditel eccezionali per la serie televisiva che tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva in prime time.

Luca Argentero, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha svelato un po' di retroscena su questa attesissima terza stagione.

Quando iniziano le riprese di Doc 3 - Nelle tue mani

L'attore, che tornerà a vestire i panni del dottor Andrea Fanti, ha rivelato che le riprese di questa nuova serie partiranno nella primavera del 2023 e, di conseguenza, per vedere in onda in tv gli episodi, bisognerà attendere quasi sicuramente il 2024.

Ma cosa succederà in questo nuovo capitolo della serie medical che ha appassionato milioni e milioni di spettatori?

Luca Argentero non si è sbilanciato più di tanto su quelli che saranno i nuovi colpi di scena che vedremo nel corso della terza stagione anche se, durante la chiacchierata con Fabio Fazio, ha svelato di aver avuto modo di leggere la sceneggiatura.

'Sceneggiatura pazzesca, da pelle d'oca', il retroscena di Luca Argentero su Doc 3

"Ho letto la sceneggiatura, mi è venuta la pelle d'oca, è pazzesca", ha svelato in anteprima Luca Argentero nel salotto di Che tempo che fa.

Insomma, sembrerebbe proprio che anche questa volta gli sceneggiatori della serie televisiva abbiano fatto un ottimo lavoro e che i colpi di scena continueranno a tenere banco anche nella terza stagione di Doc - Nelle tue mani.

Intanto, in attesa di tornare in primavera sul set della fiction campione di ascolti di Rai 1, attualmente Luca Argentero è tra i protagonisti della terza stagione di Celebrity Hunted, l'adventure reality visibile in streaming online su Amazon Prime, dove è in coppia con sua moglie Cristina Marino, attualmente in dolce attesa del loro secondo figlio.