Doc 3 - Nelle tue mani è confermata nel prossimo palinsesto della rete ammiraglia Rai. Tuttavia, per il futuro della fiction campione di ascolti in prime time, non sarebbe certa al 100% la presenza di Luca Argentero, il protagonista che veste i panni del dottor Andrea Fanti.

A quanto pare, infatti, Argentero avrebbe intenzione di alleggerire un po' il carico lavorativo di cui si è fatto peso nel corso degli ultimi anni, per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia e agli affetti più cari.

Confermato Doc 3 - Nelle tue mani: la fiction torna in onda su Rai 1

Nel dettaglio, dopo lo straordinario successo dell'ultima stagione, la Rai ha messo in cantiere una nuova serie di Doc - Nelle tue mani.

La fiction con protagonista Luca Argentero tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva: le riprese sono previste a partire dal 2023 e per vederla in onda bisognerà attendere, probabilmente, il 2024.

Al centro delle nuove trame continueranno ad esserci le vicende del dottor Andrea Fanti, interpretato da Argentero, che ha saputo far breccia nel cuore di milioni di spettatori.

Gli ascolti dell'ultima stagione di Doc confermano il grande appeal che la fiction ha sul pubblico della rete ammiraglia Rai.

La media, infatti, risulta essere di oltre sei milioni e mezzo di spettatori, con picchi che hanno toccato anche il 34% di share in alcuni episodi.

Luca Argentero, alias Andrea Fanti, potrebbe lasciare Doc in futuro

Un successo clamoroso per questa serie che, come altri titoli di successo proposti dalla Rai, potrebbe avere ancora vita lunga e andare ben oltre la terza stagione.

Tuttavia, a destare preoccupazione tra i fan della fiction, sono alcune indiscrezioni legate al futuro professionale di Argentero che in una serie di interviste, ha ammesso che gli piacerebbe poter rallentare un po' i ritmi sul lavoro per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia e al suo privato.

Da qui, l'ipotesi che Argentero possa decidere in futuro di dire "stop" a Doc - Nelle tue mani e quindi far uscire di scena l'amatissimo Andrea Fanti.

Luca Argentero come Terence Hill e Elena Sofia Ricci?

Del resto non sarebbe la prima volta che un volto principale di una fiction di successo, decida di lasciare il cast nonostante gli ottimi ascolti.

E' questo il caso di Terence Hill che, proprio quest'anno, ha scelto di dire "basta" a Don Matteo, la storica fiction del prime time di Rai 1, campione di ascolti, che adesso va avanti con Raoul Bova.

Stessa cosa anche per Elena Sofia Ricci che ha scelto di uscire di scena dal cast della settima stagione di Che Dio ci aiuti, in onda nella prossima stagione televisiva 2022/2023 in prima serata.