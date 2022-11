Edoardo Tavassi in crisi al Grande Fratello Vip e chiede aiuto in confessionale. Le ultime ore vissute all'interno della casa più spiata d'Italia non sono state semplicissime per il fratello di Guendalina Tavassi, il quale si è ritrovato a fare i conti con un avvertimento arrivato dalla sua amica Micol Incorvaia.

In queste settimane di permanenza nella casa di Cinecittà, Edoardo non si è risparmiato in battutine e frasi ironiche nei confronti dei suoi compagni di gioco ma, alcune di queste, potrebbero finire per mettere Tavassi nei guai, motivo per il quale Micol gli ha chiesto di stare attento, mettendolo in crisi.

Edoardo viene messo in guardia da Micol al GF Vip 7

Nel dettaglio, l'arrivo di Tavassi all'interno della casa del GF Vip è stata una boccata d'ossigeno per il cast di questa settima edizione.

La sua presenza non è passata inosservata e, in questi giorni, Edoardo si è messo in mostra soprattutto per il suo modo di fare giocherellone e per le sue battute rivolte nei confronti dei compagni di gioco.

In particolar modo, George Ciupilan e Luciano Punzo si starebbero rivelando i "bersagli" preferiti di Tavassi per le sue stoccatine ironiche.

Edoardo Tavassi va in crisi al Grande Fratello Vip

Alcune delle sue frasi, però, avrebbero fatto storcere il naso a Micol che, preoccupata anche per quello che avrebbe potuto pensare il pubblico del reality show di Canale 5, ha consigliato al fratello di Guendalina di darsi una regolata.

"Attento perché potrebbe sembrare... Bisogna chiarire questa cosa qui, non vorrei che passasse per altro. Penso che il confine è labile su certe battute", ha dichiarato Micol all'interno della casa del Grande Fratello Vip mettendo così in guardia Edoardo e chiedendogli di fare attenzione.

Sta di fatto che, tale confessione da parte della Incorvaia, ha messo in crisi il fratello di Guendalina Tavassi, al punto che ha scelto di andare in confessionale per chiedere aiuto sul da farsi.

Edoardo chiede aiuto agli autori del GF Vip in confessionale

"Mi ha detto di smettere di prenderlo in giro. Che scatole limitarsi", ha sentenziato Tavassi in un primo momento aggiungendo che lui fino a questo momento avrebbe dato solo il 5% all'interno della casa del GF Vip e sarebbe disposto a spingersi oltre ma cerca sempre di non esagerare.

"A me piace fare battute", ha aggiunto ancora Tavassi confermando che anche quando prende in giro i suoi compagni di gioco di questa edizione, lo fa sempre in maniera bonaria.

"Voglio entrare in confessionale per questa cosa. Devo chiederla per andare a dormire tranquillo", ha dichiarato Tavassi che ha così scelto di chiedere aiuto agli autori del GF Vip.