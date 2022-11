Perché il Grande Fratello Vip 2022 non va in onda il 17 novembre in prime time su Canale 5? I fan del reality show, collegandosi dalle 21:40 sulla rete ammiraglia del Biscione, avranno modo di vedere che al posto del Grande Fratello Vip ci sarà Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Il motivo di questa scelta ha a che fare con la decisione presa dai vertici Mediaset di modificare la programmazione serale del reality show di Canale 5.

Perché il Grande Fratello Vip 2022 non va in onda il 17 novembre su Canale 5

L'appuntamento con il GF Vip 2022 non è in programma giovedì 17 novembre su Canale 5.

Contrariamente a quanto è accaduto nel corso delle settimane precedenti, il reality show non sarà trasmesso più trasmesso, almeno per il momento, di giovedì.

Trattasi di un cambio programmazione dovuto alla scelta dell'azienda di sospendere la doppia puntata serale del GF Vip.

In concomitanza con l'inizio dei Mondiali di calcio, che troveranno ampio spazio su Rai 1, Mediaset ha scelto di interrompere il doppio appuntamento in prime time con il reality show.

Mediaset sospende la doppia puntata serale del GF Vip 2022

Di conseguenza, a partire da giovedì 17 novembre, il doppio appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 2022 risulta sospeso dalla programmazione di Canale 5.

La trasmissione proseguirà solo di lunedì sera dove, in queste settimane di messa in onda, è riuscito a conquistare una media di oltre 2,7 milioni di spettatori in prime time, battendo gli ascolti delle varie fiction proposte da Rai 1.

La sospensione della doppia puntata serale del reality show proseguirà anche per tutto il mese di dicembre e andrà avanti anche a gennaio 2023.

Ecco quando torna la doppia puntata serale del GF Vip su Canale 5

Il GF Vip tornerà nuovamente alla doppia puntata serale a partire dal mese di febbraio e fino alla fine di questa settima edizione che è stata ufficialmente prolungata.

Visti i buoni ascolti registrati in queste settimane, Mediaset ha scelto di continuare a dare fiducia al reality show, la cui finalissima è in programma il prossimo aprile 2023.

Al termine di questa settima edizione spetterà a Ilary Blasi prendere in mano le redini del prime time con una nuova edizione de L'Isola dei famosi, prevista per la primavera su Canale 5, sempre con doppio appuntamento settimanale in prima serata.

In estate, invece, sarà la volta del ritorno di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi.