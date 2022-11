Antonino spara a zero contro la sua ex Belen Rodriguez nella casa del GF Vip. Dopo essersi trattenuto per oltre quaranta giorni, l'ex compagno della showgirl argentina si è lasciato andare ad un po' di dettagli sulla fine della sua relazione con la mamma della figlia Luna Marì.

Una vicenda che per mesi ha tenuto banco sulle varie riviste di cronaca rosa, fino a quando non c'è stato il ritorno di fiamma tra Belen e il suo "ex marito" Stefano De Martino.

Le parole di Antonino, però, non sono piaciute affatto ai fan del reality show di Canale 5 e in moltissimi si sono scagliati contro la sua dura presa di posizione verso la mamma di sua figlia.

All'interno della casa del GF Vip, Antonino sparla di Belen

Nel dettaglio, Antonino Spinalbese all'interno della casa del GF Vip è tornato a parlare della sua chiacchieratissima storia d'amore con Belen Rodriguez, dopo che la nuova concorrente Oriana Marzoli, ha fatto delle domande ben precise al gieffino.

Oriana voleva sapere il periodo esatto in cui la sua storia d'amore con Belen era giunta al capolinea e la reazione di Spinalbese non si è fatta attendere.

"Quando è finita con la mia ex Belen? Dicembre, si dicembre", ha subito replicato Antonino che per la prima volta ha parlato della sua ex all'interno della casa di Cinecittà.

A quel punto è subito intervenuto Alberto De Pisis che, vedendo Antonino spingersi oltre nel dare dettagli e informazioni sulla sua relazione con la showgirl argentina, ha cercato di fermarlo.

Dopo l'addio a Belen, Antonino sparla nella casa del GF Vip 7

"Non dare troppi riferimenti temporali, fermo", lo ha bacchettato Alberto che ha cercato così di fermare Antonino.

"Non devo dare riferimenti? Amore mio sono problemi suoi non miei", ha prontamente ribattuto Antonino che non si è fatto alcun tipo di problema a rendere pubblici i dettagli della fine di questa storia d'amore che, a quanto pare, sembra essere naufragata da meno di un anno.

Ma non è finita qui, perché successivamente Antonino si è avvicinato ad Oriana e le ha sussurrato all'orecchio un'altra frase che non è passata inosservata sui social.

"Non posso rivelare perché l'ho lasciata, altrimenti succederebbe un casino", ha sentenziato Antonino che ha così sparato a zero sul conto della sua ex.

I fan del GF Vip sbottano contro Antonino

Un modo di fare che non è piaciuto affatto agli utenti social che hanno visto la scena nel corso della diretta di ieri del GF Vip.

"Ma vergognati, stai sparando a zero sulla mamma di tua figlia. Forse ti sfugge che sei arrivato lì proprio grazie a Belen", ha sentenziato un fan.

"Un pallone gonfiato, un ego smisurato. Che brutta figura che sta facendo. Non ha capito che senza Belen starebbe facendo ancora il parrucchiere", ha sentenziato un altro fan social.